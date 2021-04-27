بيراميدز يواجه نامونجو بدون رمضان والسعيد وإكرامي ووادي

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 19:00

كتب : FilGoal

صورة جماعية لفريق بيراميدز من حسابات النادي الرسمية

بعدما ضمن التأهل لربع نهائي الكونفدرالية، قرر رودولفو أروابارينا مدرب بيراميدز إراحة العديد من لاعبيه الأساسيين أمام نامونجو التنزاني يوم الأربعاء في الجولة الأخيرة من دور المجموعات.

ويدخل بيراميدز المباراة بدون محمود وادي وعبد الله السعيد ورمضان صبحي ومحمد فاروق وشريف إكرامي وأحمد الشيخ.

وجاءت قائمة الفريق:

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حراسة المرمى: أحمد الشناوي - عبد الرحمن أيمن

الدفاع: عبد الله بكري - طارق طه - أحمد فتحي - أحمد سامي

وسط الملعب: عمر جابر - إيريك تراوري - إسلام عيسى - أحمد توفيق - نبيل عماد "دونجا" - إبراهيم حسن - محمود حمادة - إبراهيم عادل - محمود صابر

الهجوم: دودو الجباس - دييجو رولان - جون أنتوي

وضمن بيراميدز مسبقا التأهل إلى الدور ربع النهائي كوصيف للمجموعة الرابعة خلف الرجاء المغربي.

ويشارك بيراميدز قاريا للمرة الثانية في تاريخه.

وخسر الفريق نهائي البطولة العام الماضي بهدف ضد نهضة بركان المغربي.

بيراميدز
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