رئيس الاتحاد الآسيوي لـ في الجول: كأس العرب فرصة لسطوع نجوم جديدة

يرى سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أن عدم مشاركة اللاعبين المحترفين في أوروبا في كأس العرب قطر 2021 ستمنح الفرصة لظهور مواهب جديدة.

وقال سلمان لـFilGoal.com:"البطولة ستكون ناجحة بكل المقاييس في ظل الاهتمام الدولي التي تحظي به وخاصة من جياني انفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم. سعيد للغاية بتواجد هذا العدد الكبير من الدول العربية في الدوحة تحت سقف واحد والمشاركة في البطولة العربية بعد عودتها للساحة من جديد".

وأضاف عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم "البطولة ستكون تجربة مفيدة لاستعدادات دولة قطر لاستضافة كأس العالم لكرة القدم 2022، التي ستقام للمرة الأولى في منطقة الشرق الأوسط والعالم العربي. إقامة البطولة العربية على ستة من ملاعب مونديال قطر، سيكون أفضل وسيلة لتجربة الملاعب خاصة أنها قد تكون البروفة الأخيرة قبل استضافة المونديال".

واستمر "أشكر إنفانتينو على جهوده لإقامة البطولة العربية من جديد وأن تكون ضمن الأجندة الدولية، كما أُثمن جهود دولة قطر وسعادة الشيخ حمد بن خليفة بن أحمد آل ثاني رئيس الاتحاد القطري لكرة القدم لعودة البطولة من جديد، وكذلك لاستضافة المسؤولين الرياضيين في قارتي إفريقيا وآسيا".

وأردف "ملاعب المونديال ستساهم بصورة كبيرة في نجاح البطولة العربية وخروج الحدث بصورة مبهرة من كافة الأوجه. عدم خوض بعض المنتخبات العربية لمنافسات البطولة باللاعبين المحليين أو الدوليين لن يؤثر على المستوى الفني للبطولة، خاصة في ظل صعوبة استغناء الأندية الأوروبية عن لاعبيها الدوليين للمشاركة في البطولة".

وواصل "البطولة ستكون فرصة لظهور مواهب جديدة تسطع في سماء الكرة العربية، وتستطيع أن تثبت قدراتها أمام كل العالم خاصة أن البطولة ستجذب أنظار العالم. البطولة ستكون مفيدة للمنتخبات العربية سواء في قارة إفريقيا أو آسيا، خاصة أنها لم تلتق كثيرا في الآونة الأخيرة، كما أن مثل هذه المواجهات سترفع من المستوى الفني للجميع".

وتطلع عضو اللجنة التنفيذية بالاتحاد الدولي لكرة القدم لانتهاء أزمة كورونا قبل مونديال قطر، مشيرا إلى أن "قطر تقوم بجهود مميزة في المجال الصحي حيث اتخذت تدابير وقائية لمواجهة هذا المرض، وقطعت خطوات كبيرة في تطعيم جميع مواطنيها والمقيمين، فضلا عن حرصها على تطبيق البروتوكول الصحي في جميع الأحداث الرياضية التي استضافتها خلال الفترة الأخيرة".

وتجري اليوم الثلاثاء قرعة البطولة التي يشارك بها 23 منتخبا منها 9 تأهلت مباشرة.

وسيخوض 14 فريقا مواجهات إقصائية ليتأهل 7 إلى البطولة.

وتجري مباريات البطولة من 1 إلى 18 ديسمبر المقبل.