كرة طائرة - الزمالك (0) (1) الترجي.. الأبيض يقلص الفارق لنقطة واحدة

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 14:58

كتب : FilGoal

فريق الزمالك - كرة طائرة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي البطولة الإفريقية للأندية المقامة في تونس.

وكان الزمالك قد حصد أخر لقب في بطولة إفريقيا للأندية عام 2012 والتي أقيمت أيضا في تونس.

وحققت مصر أخر خمس بطولات أقيمت من بطولة إفريقيا إذ فاز الأهلي بنسخ 2015 و2017 و2018 و2019 بينما فاز طلائع الجيش بنسخة 2016.

أخبار متعلقة
كرة طائرة - الزمالك إلى نهائي إفريقيا بحثا عن إنجاز غائب منذ 9 سنوات كرة طائرة - الزمالك يتفوق على بطل كينيا ويحجز مقعده في نصف نهائي بطولة إفريقيا كرة طائرة - الزمالك يتأهل لربع نهائي إفريقيا بالعلامة الكاملة كرة طائرة - الزمالك في مواجهة ممثل كينيا بربع نهائي بطولة إفريقيا

ويسعى الزمالك لتحقيق لقبه السادس تاريخيا والأول منذ عام 2012.

وتذاع المباراة على قناة: الوطنية التونسية 1، وبإمكانك متابعتها من هنــا.

--

الزمالك يقلص الفارق لنقطة واحدة 12-11.

الفارق يتسع لـ 3 نقاط للترجي وتصبح 10-7.

وقت مستقطع والنتيجة 8-7 للترجي

الترجي 6-5 الزمالك

الزمالك يعود بتقدم 4-3 والترجي يتعادل.

الترجي يتقدم لأول مرة في الشوط الثاني 3-2

الترجي يتعادل 2-2 سريعا

الزمالك يتقدم 2-1

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي 25-20

الزمالك قلص الفارق 24-20.

الزمالك 16-21 الترجي

الترجي يوسع الفارق لـ 5 نقاط، 19-14

الترجي متقدم 16-13

الترجي يعود ويتقدم 14-12.

الزمالك يتقدم 11-10

الترجي يتعادل 9-9.

الزمالك يتقدم 8-7 والمدرب التونسي يطالب بوقت مستقطع.

الترجي يتقدم مجددا 7-5.

الترجي يحصل على نقطة ثم الزمالك والتعادل 5-5.

الزمالك يتعادل بنتيجة 4-4

الترجي يتفوق بنتيجة 4-2

الزمالك يتقدم بالنقطة الأولى في اللقاء

الشوط الأول

بداية اللقاء

كرة طائرة الزمالك كأس إفريقيا
نرشح لكم
أخر الأخبار
مؤمن زكريا: هدفي الوصول لمائة هدف في الدوري.. وهذا هو أفضل لاعب في تاريخ مصر 5 دقيقة | مصر
وزير الشباب العراقي لـ في الجول: أثق في استمرار كأس العرب لنتجمع كل عامين 9 دقيقة | منتخب مصر
مؤتمر بوكيتينو: من الصعب السيطرة على لاعبي سيتي طوال الـ90 دقيقة.. وجوارديولا الأفضل 41 دقيقة | أوروبا
كرة طائرة - الزمالك (0) (1) الترجي.. الأبيض يقلص الفارق لنقطة واحدة 43 دقيقة | رياضات أخرى
مدرب الأردن لـ في الجول: كأس العرب تفيد المشاركين.. وترفع من جودة المنتخبات ساعة | منتخب مصر
ذا تايمز: محاولة لزيادة قوائم المنتخبات في يورو 2020.. وإنجلترا وألمانيا تعارضان ساعة | أوروبا
وفاة ملاكم أردني بسبب ضربة قاضية ساعة | رياضات أخرى
تشكيل الأهلي المتوقع - مشاركة محمد هاني لغز في رأس موسيماني قبل لقاء المصري ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 2 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 3 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ 4 مصدر بـ الزمالك لـ في الجول: نبيه طلب الرحيل بسبب قرار كارتيرون.. وهذا موقف الإدارة
قد ينال إعجابك