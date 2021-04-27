كرة طائرة - الزمالك (0) (1) الترجي.. الأبيض يقلص الفارق لنقطة واحدة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الزمالك والترجي التونسي في نهائي البطولة الإفريقية للأندية المقامة في تونس.

وكان الزمالك قد حصد أخر لقب في بطولة إفريقيا للأندية عام 2012 والتي أقيمت أيضا في تونس.

وحققت مصر أخر خمس بطولات أقيمت من بطولة إفريقيا إذ فاز الأهلي بنسخ 2015 و2017 و2018 و2019 بينما فاز طلائع الجيش بنسخة 2016.

ويسعى الزمالك لتحقيق لقبه السادس تاريخيا والأول منذ عام 2012.

وتذاع المباراة على قناة: الوطنية التونسية 1، وبإمكانك متابعتها من هنــا.

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الزمالك يقلص الفارق لنقطة واحدة 12-11.

الفارق يتسع لـ 3 نقاط للترجي وتصبح 10-7.

وقت مستقطع والنتيجة 8-7 للترجي

الترجي 6-5 الزمالك

الزمالك يعود بتقدم 4-3 والترجي يتعادل.

الترجي يتقدم لأول مرة في الشوط الثاني 3-2

الترجي يتعادل 2-2 سريعا

الزمالك يتقدم 2-1

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الترجي 25-20

الزمالك قلص الفارق 24-20.

الزمالك 16-21 الترجي

الترجي يوسع الفارق لـ 5 نقاط، 19-14

الترجي متقدم 16-13

الترجي يعود ويتقدم 14-12.

الزمالك يتقدم 11-10

الترجي يتعادل 9-9.

الزمالك يتقدم 8-7 والمدرب التونسي يطالب بوقت مستقطع.

الترجي يتقدم مجددا 7-5.

الترجي يحصل على نقطة ثم الزمالك والتعادل 5-5.

الزمالك يتعادل بنتيجة 4-4

الترجي يتفوق بنتيجة 4-2

الزمالك يتقدم بالنقطة الأولى في اللقاء

الشوط الأول

بداية اللقاء