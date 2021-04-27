مواعيد مباريات الثلاثاء 27 أبريل 2021.. الأهلي ضد المصري ودوري أبطال ونهائي طائرة الزمالك

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولقاء مؤجلة في الدوري المصري، وقمة في كرة السلة اليوم الثلاثاء.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا

يلتقي المصري البورسعيدي والأهلي في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري على استاد الإسكندرية وتذاع على أون تايم سبورتس 1 في تمام التاسعة والنصف.

ويلاقي الزمالك فريق الأولمبي القليبي التونشي في الثالثة عصرا في نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس، والمباراة غير مذاعة عربيا.

وفي التاسعة مساءً يلتقي ريال مدريد الإسباني مع تشيلسي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو وتذاع على بي إن سبورتس 1 بريميوم.

لمعرفة كافة مباريات اليوم من هنا