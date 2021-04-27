مواعيد مباريات الثلاثاء 27 أبريل 2021.. الأهلي ضد المصري ودوري أبطال ونهائي طائرة الزمالك

الثلاثاء، 27 أبريل 2021 - 10:27

كتب : FilGoal

صالح جمعة - الأهلي - المصري

نصف نهائي دوري أبطال أوروبا ولقاء مؤجلة في الدوري المصري، وقمة في كرة السلة اليوم الثلاثاء.

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يلتقي المصري البورسعيدي والأهلي في إطار مباراة مؤجلة من الجولة 15 للدوري المصري على استاد الإسكندرية وتذاع على أون تايم سبورتس 1 في تمام التاسعة والنصف.

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ويلاقي الزمالك فريق الأولمبي القليبي التونشي في الثالثة عصرا في نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في تونس، والمباراة غير مذاعة عربيا.

وفي التاسعة مساءً يلتقي ريال مدريد الإسباني مع تشيلسي الإنجليزي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أوروبا على ملعب ألفريدو دي ستيفانو وتذاع على بي إن سبورتس 1 بريميوم.

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