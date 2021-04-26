نبيه: مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي

أعلن أسامة نبيه عن استمراره في منصبه كمدرب عام للزمالك.

وصرّح نبيه للموقع الرسمي لناديه: لا أفكر في الرحيل عن منصبي بالوقت الحالي كما تردد بالساعات الماضية".

وأضاف: "لا أشغل نفسي بأي أمور خارج الملعب، تركيزي في الوقت الحالي على مسيرة الفريق بالدوري".

وأتم: "مستمر في منصبي بشكل طبيعي".

ماذا حدث

FilGoal.com كشف نقلا عن مصدر داخل الزمالك عن رغبة نبيه في الرحيل عن منصبه لخلافات مع المدير الفني باتريس كارتيرون.

وقال مصدر من الزمالك لـ FilGoal.com: "أسامة نبيه أبلغ إدارة الزمالك باعتذاره عن عدم الاستمرار في مهمته".

وكشف: "اعتذار أسامة نبيه سببه خلافات في وجهات النظر مع المدرب باتريس كارتيرون".

وتابع: "نبيه يرى أن قرار منع الفريق من التصريح لوسائل الإعلام، لا يصح أن يُطبَق عليه".

وكشف: "إدارة الزمالك في المقابل طالبت نبيه بالهدوء والتواجد في مباراة البنك الأهلي اليوم الإثنين".

وأتم المصدر: "من المُنتظَر أن تُعقَد جلسة مع كارتيرون سيتم بعدها حسم الأمر".

بعدها نشر الزمالك عبر موقعه الرسمي انتظام نبيه في معسكر مباراة البنك الأهلي –الجارية الآن- بشكل طبيعي رفقة بقية أفراد الجهاز الفني.

أسامة نبيه انضم إلى الجهاز الفني للزمالك تزامنا مع التعاقد مع كارتيرون بدلا من جايمي باتشيكو قبل عدة أسابيع.

وكان نبيه مديرا فنيا لنادي زد بداية الموسم، قبل أن يتقدم باستقالته لينضم إلى الجهاز الفني للزمالك.