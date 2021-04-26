رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن 23 أسطورة ينضم 6 منهم لقاعة المشاهير

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 21:04

كتب : FilGoal

قاعة مشاهير البريمييرليج

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن أسماء 23 أسطورة ارتدوا قمصان أندية البطولة، يفصل بينهم تصويت الجماهير ليدخل 6 منهم إلى قاعة المشاهير.

وسبق السداسي الذي سيختاره تصويت الجمهور حتى يوم 9 مايو المقبل، الأسطورتان تييري هنري وآلان شيرر في الانضمام لقاعة المشاهير.

ولدخول قاعة المشاهير، يجب أن يكون اللاعب معتزلا بحلول شهر أغسطس 2020.

تعرف على الـ 23 أسطورة من هنا

رابطة الدوري الإنجليزي
نرشح لكم
أخر الأخبار
المُقنّع فالكاو يعود لتدريبات جالاتاسراي 3 دقيقة | أوروبا
رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن 23 أسطورة ينضم 6 منهم لقاعة المشاهير 35 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر في الدوري - الزمالك (1)-(0) البنك الأهلي.. جووول أوباما والأول 40 دقيقة | الدوري المصري
نابولي يتجاوز تورينو ويزيح يوفنتوس من المربع الذهبي 42 دقيقة | الدوري الإيطالي
الحنفي يدير مباراة المصري والأهلي 55 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – أوباما أساسي واستمرار أحداد.. وعودة محمود علاء أمام البنك الأهلي ساعة | الدوري المصري
رقم رائع لـ كريم حافظ في الدوري التركي هذا الموسم بعد 35 جولة ساعة | المحترفون
خانة اليك – عبد الواحد السيد يكشف قصة رقم 16 في الزمالك بسبب طارق السعيد ورضا سيكا ساعة | حكايات في الجول
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 انتهت - الأهلي (26) - (23) الزمالك.. الأهلي يفوز بكأس مصر لكرة اليد 3 في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين 4 اتحاد الكرة يعلن إيقاف محمد طلعت وسيد عبد الحفيظ
قد ينال إعجابك