رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن 23 أسطورة ينضم 6 منهم لقاعة المشاهير
الإثنين، 26 أبريل 2021 - 21:04
كتب : FilGoal
أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن أسماء 23 أسطورة ارتدوا قمصان أندية البطولة، يفصل بينهم تصويت الجماهير ليدخل 6 منهم إلى قاعة المشاهير.
وسبق السداسي الذي سيختاره تصويت الجمهور حتى يوم 9 مايو المقبل، الأسطورتان تييري هنري وآلان شيرر في الانضمام لقاعة المشاهير.
ولدخول قاعة المشاهير، يجب أن يكون اللاعب معتزلا بحلول شهر أغسطس 2020.
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