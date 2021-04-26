رابطة الدوري الإنجليزي تعلن عن 23 أسطورة ينضم 6 منهم لقاعة المشاهير

أعلنت رابطة الدوري الإنجليزي، عن أسماء 23 أسطورة ارتدوا قمصان أندية البطولة، يفصل بينهم تصويت الجماهير ليدخل 6 منهم إلى قاعة المشاهير.

وسبق السداسي الذي سيختاره تصويت الجمهور حتى يوم 9 مايو المقبل، الأسطورتان تييري هنري وآلان شيرر في الانضمام لقاعة المشاهير.

ولدخول قاعة المشاهير، يجب أن يكون اللاعب معتزلا بحلول شهر أغسطس 2020.

تعرف على الـ 23 أسطورة من هنا