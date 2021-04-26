مباشر في الدوري - الزمالك (1)-(0) البنك الأهلي.. جووول أوباما والأول
الإثنين، 26 أبريل 2021 - 20:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة الـ17 من الدوري المصري.
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وصف الهدف: هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى حميد أحداد في اليمين ومررها إلى أوباما الذي وضع الكرة على يمين الحارس
ق 7: جوووول أوباما والأول
ق 2: ضغط أبيض مبكر وحميد أحداد يهدد دفاع البنك الأهلي
انطلاق المباراة
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