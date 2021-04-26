مباشر في الدوري - الزمالك (1)-(0) البنك الأهلي.. جووول أوباما والأول

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

الزمالك والإنتاج الحربي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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وصف الهدف: هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى حميد أحداد في اليمين ومررها إلى أوباما الذي وضع الكرة على يمين الحارس

ق 7: جوووول أوباما والأول

ق 2: ضغط أبيض مبكر وحميد أحداد يهدد دفاع البنك الأهلي

انطلاق المباراة

الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري
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