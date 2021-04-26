مباشر الدوري المصري - الزمالك (3)-(1) البنك الأهلي.. طرد محمد بسيوني

الإثنين، 26 أبريل 2021 - 20:58

كتب : FilGoal

الزمالك - البنك الأهلي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة الـ17 من الدوري المصري.

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ق 78: طرد محمد بسيوني لاعب البنك الأهلي بعد تدخل قوي مع طارق حامد

ق 74: خروج بنشرقي وأوباما ونزول زيزو وإسلام جابر

ق 68: جوووول عاصم صلاح والأول للبنك الأهلي من ركلة جزاء

ق 67: ركلة جزاء للبنك الأهلي بعد خطأ من سيف الجزيري ضد أحمد ياسين

ق 58: نزول عبد السلام بدل الونش ونزول الجزيري بدلا من أحداد

ق 55: إنذار لشيكابالا خارج الخطوط وأحمد ياسر قبل نزوله الملعب

الفيديو يلغي ركلة الجزاء ويلغي الانذار لعاصم صلاح

ق 45: ركلة جزاء للزمالك بعد تسديدة من أوباما لمست يد مدافع البنك الأهلي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الزمالك بثلاثية دون رد

ق 45: إنذار للونش بعد عرقلة فادي فريد

ق 43: جوووول أحداد والثالث بعد عرضية من بنشرقي

ق 36: تسديدة قوية من زيزو والزنفلي يتصدى للكرة

ق 18: جووووول أحداد والثاني بضربة رأسية بعد عرضية من عبد الله جمعة

ق 12: ركنية للزمالك وتصل إلى بنشرقي الذي سدد كرة مباشرة والدفاع يبعدها

وصف الهدف: هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى حميد أحداد في اليمين ومررها إلى أوباما الذي وضع الكرة على يمين الحارس

ق 7: جوووول أوباما والأول

ق 2: ضغط أبيض مبكر وحميد أحداد يهدد دفاع البنك الأهلي

انطلاق المباراة

الزمالك البنك الأهلي الدوري المصري
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