استراحة الدوري المصري - الزمالك (3)-(0) البنك الأهلي
الإثنين، 26 أبريل 2021 - 20:58
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الزمالك ضد البنك الأهلي في الجولة الـ17 من الدوري المصري.
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ق 45: إنذار للونش بعد عرقلة فادي فريد
ق 43: جوووول أحداد والثالث بعد عرضية من بنشرقي
ق 36: تسديدة قوية من زيزو والزنفلي يتصدى للكرة
ق 18: جووووول أحداد والثاني بضربة رأسية بعد عرضية من عبد الله جمعة
ق 12: ركنية للزمالك وتصل إلى بنشرقي الذي سدد كرة مباشرة والدفاع يبعدها
وصف الهدف: هجمة مرتدة سريعة وصلت إلى حميد أحداد في اليمين ومررها إلى أوباما الذي وضع الكرة على يمين الحارس
ق 7: جوووول أوباما والأول
ق 2: ضغط أبيض مبكر وحميد أحداد يهدد دفاع البنك الأهلي
انطلاق المباراة
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