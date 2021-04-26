عماد سليمان لـ في الجول: معسكر الإسماعيلي المغلق كان مثاليا

الاثنين، 26 أبريل 2021 - 01:26

كتب : ياسر الشريف

احتفال لاعبو الإسماعيلي بهدف فخر الدين بن يوسف في سيراميكا كليوباترا

احتفال لاعبو الإسماعيلي بهدف فخر الدين بن يوسف في سيراميكا كليوباترا

عبر عماد سليمان المشرف العام على فريق الكرة بالإسماعيلي عن رضائه عن المعسكر المغلق الذى خاضه الفريق بالإسكندرية.

وخاض الإسماعيلي مباراتين وديتين ضد فاركو وسموحة بمعسكره المغلق بالإسكندرية.

وقال عماد سليمان لـFilGoal.com: "اللاعبون استفادوا خططيا وبدنيا من تواجدهم بالمعسكر المغلق".

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وأضاف "إيهاب جلال قام بتجربة العديد من الخطط الفنية خلال المباراتين".

واستمر "المعسكر شهد تواجد محمد سليمان ومروان شوقي من فريق الناشئين لكي يعتادا على أجواء الفريق الأول وقدما مردودا طيبا".

وتابع "الفريق سيحصل على راحة يوم الإثنين على أن يستأنف تدريباته يوم الثلاثاء استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي".

وأتم "اللاعبون استفادوا من المعسكر المغلق كما كان مثاليا للغاية.".

ويحتل الإسماعيلي المركز السابع عشر وقبل الأخير برصيد 14 نقطة من 18 مباراة.

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