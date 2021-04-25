جوارديولا بعد الفوز بكأس الرابطة: من السهل التتويج بالبطولات مع سيتي وبايرن وبرشلونة

الأحد، 25 أبريل 2021 - 20:49

كتب : FilGoal

مانشستر سيتي - توتنام (نهائي كأس الرابطة)

عبر جوسيب جوارديولا المدير الفني لمانشستر سيتي عن سعادته بفوز فريقه بلقب كأس رابطة الأندية الإنجليزية للمحترفين بعد التغلب على توتنام في النهائي بهدف دون رد.

وتوج مانشستر سيتي بلقب كأس الرابطة للمرة الرابعة على التوالي، وهو اللقب رقم 25 في مسيرة جوارديولا التدريبية. (طالع التفاصيل)

وقال جوارديولا عقب المباراة لقناة سكاي سبورتس: "إنه إنجاز رائع، لعبنا للتسجيل ولعبنا بشكل جيد حقا ونحن نشعر بالسعادة لأننا حققنا أول لقب لنا هذا الموسم والرابع على التوالي في البطولة".

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وأضاف "حققنا الفوز في 30 مباراة من آخر 33 وهذا أمر مذهل بالنسبة لنا في هذه الفترة، نلعب بشخصية لا تصدق ونحاول التسجيل من الدقيقة الأولى".

وأكمل "توتنام كان لهم بعض الفرص الخطيرة والهجمات المرتدة ولكن بشكل عام نحن لعبنا جيدا".

وعن هدف فوز فريقه الذي سجله المدافع إيمريك لابورت قال: "الهدف كان جيدا، حصلنا على الكثير من الركلات الركنية ولسنا أقوياء في التسجيل بهذه الطريقة، ولكن الهدف كان جيدا".

وشدد "ليس لدينا وقت للعمل بسبب جدول المباريات، علينا فقط التعافي وتجهيز اللاعبين للمواجهات المقبلة ومنح فرصة لمن لم يشارك في المباراة".

وبسؤاله عن شعوره بعد تحقيقه اللقب رقم 25 له في مسيرته التدريبية رد قائلا: "هذه مسيرة جيدة مع أندية كبيرة مثل برشلونة وبايرن ميونيخ ومانشستر سيتي، ولهذا من السهل فعل ذلك".

وعن إريك جارسيا مدافع فريقه قال في ختام تصريحاته "إريك هو أحد اللاعبين المفضلين بالنسبة لي، وأود أن يكون لدي 15 إريك جارسيا، هو لم يجلس على مقاعد البدلاء أمام توتنام ولكني لا أعتقد أنه سينتقل إلى برشلونة".

مانشستر سيتي جوارديولا كأس الرابطة
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