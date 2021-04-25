مباشر نهائي كأس الرابطة - مانشستر سيتي (1) - (0) توتنام.. لابوووورت وهدف البطولة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لنهائي كأس رابطة الدوري الإنجليزي، والذي يجمع بين مانشستر سيتي وتوتنام على ملعب ويمبلي.

طالع تشكيل الفريقين، وتابع المباراة لحظة بلحظة من هنا

--

ق82: جووووووول إيمريك لابورت من فوق الجميع جووووووول لمانشستر سيتي

ق74: هوجو لوريس يا رباه. محرز يخترق ويسدد ولكن تصد خارق من الفرنسي يحرم الجزائري من هدف التقدم

ق71: رأسية فيرناندينيو في يد لوريس

ق67: جاريث بيل يحل بديلا للوكاس مورا، ويحل موسى سيسوكو بدلا من لو تشيلسو.

ق46: تألق كبير من زاك ستيفن أمام تسديدة لو تشيلسو

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق46: لوريس يتألق أمام جواو كانسيلو وتسديدته الماكرة.

ق44: إنذار جديد على مانشستر سيتي، على لابورت بعد عرقلة لوكاس مورا

ق42: تسديدات رحيم ومحرز تهدد مرمى لوريس التي لم تسكنها الكرة حتى الآن.

ق27: إنذار على سيرخيو ريجيليون.

ق26: تصدي مبهر من لوريس أمام فيل فودين داخل الـ 6 ياردات

ق14: رحيم يهدر أمام مرمى توتنام بعد استبسال من دفاع الديوك، وبالتحديد ألديريفيريلد.

ق10: ضغط كبير من سيتي بغية إحراز الهدف الأول

انطلاق المباراة