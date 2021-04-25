مباشر في إسبانيا – فياريال (1) - (2) برشلونة.. انطلاق الشوط الثاني
الأحد، 25 أبريل 2021 - 15:56
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة فياريال وبرشلونة، ضمن مباريات الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.
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انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق35: إنها ليلة جريزمان.. ضغط من بيدري على دفاع فياريال والكرة ترتد لجريزمان الذي يسجل الثاااني، لا تسلل لأن الكرة قادمة من مدافع فياريال
ق28: دقيقة واحدة فقط.. جريزمان يتعادل لبرشلونة بإنهاء رائع من شبه انفراد بمرمى حارس فياريال
ق27: جوووول فياريال.. صامويل تشيكويزي يخترق ويراوغ تير شتيجن ويسجل الأول
ق16: ماذا أهدرت يا دي يونج! عرضية من ديست تضع دي يونج أمام المرمى شبه الخالي ولكن لاعب الوسط يهدرها بغرابة
ق13: ضغط كتالوني كبير على الضيوف.
ق6: فرصة ذهبية تضيع من جريزمان. تمهيد من دي يونج وتسديدة من الفرنسي لكن دفاع فياريال يستبسل أمام الكرة.
انطلاق المباراة
بداية المباراة بعد قليل