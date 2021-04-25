بوجبا: اللعب خلال شهر رمضان ليس صعبا.. محظوظ لأن الأجواء ليست حارة

لا يجد النجم الفرنسي بول بوجبا لاعب وسط مانشستر يونايتد صعوبة في الصيام واللعب خلال شهر رمضان.

بوجبا قد يشارك في مباراته رقم 200 مع مانشستر يونايتد ضد ليدز يونايتد يوم الأحد بالدوري الإنجليزي.

وقال بوجبا في تصريحات نشرها موقع ناديه: "أنا معتاد اللعب والتدرب خلال شهر رمضان، أفعل ذلك منذ سنوات".

وأضاف "لدي خبير تغذية متخصص هنا، يساعدني فيما يجب أن أتناوله وأيضا عندما أتدرب، يعطيني بعض الأشياء، بعض البروتين، لذلك لا أفقد الكثير من العضلات ولا بأس بذلك".

وتابع لاعب يوفنتوس السابق "انا محظوظ لأن الطقس ليس حارا لذا يمكنني التعامل مع الصيام بشكل طبيعي".

وواصل "ليس الأمر بهذه الصعوبة، كما تعلم. كل شيء على ما يرام والصيام جيد لسبب وجيه".

لعب بوجبا مباراته الأولى في مسيرته مع يونايتد ضد ليدز عام 2011، وها هو يصل لمباراته رقم 200 ضد المنافس نفسه.

وعلق بوجبا على ذلك بقوله "200 مباراة؟ أنا متفاجئ. لم أكن أعرف. أتذكر أنني بدأت مسيرتي ومباراتي الأولى كانت ضد ليدز، والآن أصبحت 200 مباراة، لذا من الرائع تحقيق هذا الإنجاز".

وأتم البالغ من العمر 28 عاما "الشيء الأكثر أهمية أن نفوز بمباراتي رقم 200".

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