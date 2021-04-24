في الجول يكشف سبب المشادة بين حسام حسن ورمضان صبحي بين الشوطين

السبت، 24 أبريل 2021 - 23:58

كتب : هاني العوضي

مشادة رمضان صبحي وحسام حسن

دخل رمضان صبحي لاعب بيراميدز في مشادة عابرة مع حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري بين شوطي مباراة الفريقين.

بيراميدز تغلّب على الاتحاد بهدفين دون رد في استاد الإسكندرية بمباراة مؤجلة من الجولة 18.

وبعد نهاية الشوط الأول دخل الطرفان في مشادة سريعة، انتهت بتدخُل شريف إكرامي لاحتواء رمضان صبحي، فيما ذهب أحمد أيمن منصور وعمر جابر للحديث مع مدربها السابق حسام حسن.

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وعلم FilGoal.com من مراسله في الملعب أن حسام حسن كان يوجه النقد إلى الحكم الرابع أثناء مرور رمضان صبحي الذي ظن أن الحديث موجه له، ليرد على مدرب الاتحاد.

وسجل محمد حمدي وإريك تراوري هدفي بيراميدز في الدقائق 44 و60 على الترتيب.

الفوز رفع رصيد بيراميدز للنقطة 30 ليحتل الفريق المركز الثالث

بينما تجمد رصيد الاتحاد السكندري عند النقطة 28 ليحتل المركز الخامس.

وثأر بيراميدز من هزيمته في مباراة الدور الأول بنتيجة 2-1، في اللقاء الذي لُعب على ملعب الدفاع الجوي.

وتفوق بيراميدز على الاتحاد في المواجهات المباشر، بعدما فك الاشتباك وفاز على الفريق السكندري للمرة الرابعة، مقابل 3 انتصارات للاتحاد، بينما حسم التعادل 3 لقاءات بينهما.

وتعد الهزيمة هي الأولى لحسام حسن ضد بيراميدز في الدوري المصري، بعدما فاز في 6 مباريات وتعادل مباراتين.

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