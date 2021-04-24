مباشر بالفيديو نهائي كأس مصر لكرة اليد - الأهلي (24) - (19) الزمالك.. صحوة حمراء
السبت، 24 أبريل 2021 - 22:06
كتب : FilGoal
للمرة الثانية في أسبوع، يتواجه يد الأهلي بيد الزمالك، المتوجة ببطولة الدوري قبل أيام على حساب الأحمر، على نهائي كأس مصر.
يقدم FilGoal.com تغطية حية للمباراة..
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ق15: الطيار يتصدى لرمية جزائية من الأحمر، 22-19 للأهلي
ق14: الإثارة غير طبيعية في المباراة.. 21-19 للأهلي
ق12: المباراة تشتعل.. 19-18 للأهلي.
ق10: الزمالك يقلص الفارق لهدف وحيد.. 18-17.
ق5: الزمالك يسجل مرتين متتاليتين ويقلص الفارق لـ 3 أهداف. 17-14.
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق29: الأحمر يقود صحوة الزمالك، 15-11.
ق28: رهيب أحمد الأحمر، مجهود فردي يقلص الفارق إلى 5 أهداف، 15-10.
ق26: الجزيري يستغل تألق الطيار ويلعب كرة في المرمى الخالي وحاول محمد علي الوصول لها من الدكة لكنه يفشل.
ق25: 13-8 للأهلي.
ق24: تألق الطيار، وفرصة للأهلي لتوسيع الفارق لـ 5 أهداف في ظل تقدمه 12-8.
ق20: استمرار السجال.. 11-8 للأهلي
ق17: المباراة الآن تسير هدف بهدف، 8-6 للأهلي.
ق14: الزمالك يقلص الفارق سريعا. تصدي من علي وهدف من بكار. 7-4.
ق13: الدرع يواصل الدفاع عن ألوان الزمالك في المواجهة. 7-3.
ق12: الأهلي يواصل توسيع الفارق، ويتقدم 7-2.
ق9: الدرع يسجل ثاني أهداف الزمالك، ثم يتقدم الأهلي مرة أخرى 5-2.
ق8: الدرع يسجل أول أهداف الزمالك بطريقة رائعة
ق7: استمرار تألق الطيار أمام هجوم الزمالك، والناحية الأخرى أيضا محمد علي يتألق أمام تسديدات الأهلي
ق6: كاستيللو يهدر الرمية الجزائية.
ق6: رمية جزائية للأهلي. الزمالك لم يسجل بعد مرور 6 دقائق.
ق4: أووه الطيار يتألق أمام الدرع، وهجمة مرتدة للأهلي والهدف الثالث.
ق3: تقدم أحمر 2-0، وسط تألق دفاعي من الأهلي أمام نجمي الزمالك يحيى الدرع وأحمد الأحمر
ق2: تقدم أهلاوي بعد دقيقتين 1-0
انطلاق المباراة
انطلاق المباراة بعد قليل