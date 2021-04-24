تشكيل الاتحاد – ويليامز يقود الهجوم ضد بيراميدز.. وسيسيه بديل

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في الجولة 18 للدوري المصري.

ويقود روماريو ويليامز هجوم الاتحاد في المباراة التي تلعب على ستاد الإسكندرية.

ويتواجد خالد الغندور وفوزي الحناوي في خط الوسط.

ويستمر تواجد عمار حمدي في مركز الظهير الأيمن، بالإضافة لغبد الغني محمد في مركز قلب الدفاع.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: السيد سالم – داميون لوي – عبد الغني محمد – عمار حمدي.

الوسط: أحمد نبيل مانجا – مروان النجار – هشام صلاح – خالد الغندور – فوزي الحناوي.

الهجوم: روماريو ويليامز.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من:

صبحي سليمان – محمد عطوة – صبري رحيل – خالد قمر – إبراهيم عبد السميع – رزاق سيسيه – أحمد راشد – إيمانويل أكوي – مروان عطية.