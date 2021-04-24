تشكيل الاتحاد – ويليامز يقود الهجوم ضد بيراميدز.. وسيسيه بديل

السبت، 24 أبريل 2021 - 21:07

كتب : FilGoal

الأهلي - الاتحاد السكندري

أعلن حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري عن تشكيل فريقه لمواجهة بيراميدز في الجولة 18 للدوري المصري.

ويقود روماريو ويليامز هجوم الاتحاد في المباراة التي تلعب على ستاد الإسكندرية.

ويتواجد خالد الغندور وفوزي الحناوي في خط الوسط.

ويستمر تواجد عمار حمدي في مركز الظهير الأيمن، بالإضافة لغبد الغني محمد في مركز قلب الدفاع.

وجاء تشكيل الاتحاد على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد صبحي.

الدفاع: السيد سالم – داميون لوي – عبد الغني محمد – عمار حمدي.

الوسط: أحمد نبيل مانجا – مروان النجار – هشام صلاح – خالد الغندور – فوزي الحناوي.

الهجوم: روماريو ويليامز.

ويتواجد على دكة البدلاء كل من:

صبحي سليمان – محمد عطوة – صبري رحيل – خالد قمر – إبراهيم عبد السميع – رزاق سيسيه – أحمد راشد – إيمانويل أكوي – مروان عطية.

الاتحاد السكندري
نرشح لكم
أخر الأخبار
طبيب الأهلي: آخر أشعة أجراها حمدي فتحي مطمئنة للغاية 5 دقيقة | الدوري المصري
مران الزمالك - انتظام شيكابالا وإمام عاشور.. وتأهيل لـ حازم إمام 20 دقيقة | الدوري المصري
لم يحتج أكثر من 13 دقيقة ليسجل.. مصطفى محمد يعود ويقود جالاتا سراي للفوز على أنطاليا سبور 21 دقيقة | المحترفون
وكيله لـ في الجول: ساسي ملتزم ومرحب بالاستمرار رغم تأخر مستحقات 7 أشهر.. وهذا سؤالي لإدارة الزمالك 29 دقيقة | الدوري المصري
مباشر في الدوري - الاتحاد (0) (0) بيراميدز.. ضغط لرفاق السعيد 39 دقيقة | الدوري المصري
الهدف الأول منذ شهرين.. مصطفى محمد يسجل في مرمى أنطاليا سبور 44 دقيقة | المحترفون
توخيل بعد الفوز الثمين: وست هام ذكرني بـ أتليتكو مدريد 55 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الاتحاد – ويليامز يقود الهجوم ضد بيراميدز.. وسيسيه بديل 56 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 كلوب عن استقالته: لا أهرب من مسؤولياتي.. وما فعله ليدز معنا لا يصح 2 كارتيرون لـ في الجول: تم ترجمة كلامي بشكل خاطئ.. ولا تعليق على تصريحات موسيماني 3 انتهت كرة يد حسم الدوري - الزمالك بطلا للدوري بالفوز على الأهلي 4 في القمة - تشكيل الأهلي المتوقع ضد الزمالك.. مفاضلة في مركز الجناح
قد ينال إعجابك