مباشر في الدوري - إنبي (0)-(2) الأهلي.. إيبوكا يهدد مرمى الشناوي
السبت، 24 أبريل 2021 - 20:57
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي والأهلي في الجولة الـ13 من الدوري المصري.
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ق 20: تسديدة قوية من إيبوكا تمر جوار الشناوي
ق 10: تسديدة خطيرة من جون إيبوكا تمر جوار مرمى الشناوي
ق 3: جوووول محمد شريف والثاني بعد استلام للكرة داخل منطقة الجزاء وتسديدة على ياسر محمود جاد بعد تمريرة من حسين الشحات
ق 1: جووول أول للأهلي عن طريق حسين الشحات بعد تمريرة من ربيعة ويسدد كرة تسكن شباك محمود جاد في الثانية 30
انطلاق المباراة