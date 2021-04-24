مباشر في الدوري - إنبي (0)-(2) الأهلي.. إيبوكا يهدد مرمى الشناوي

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي والأهلي في الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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ق 20: تسديدة قوية من إيبوكا تمر جوار الشناوي

ق 10: تسديدة خطيرة من جون إيبوكا تمر جوار مرمى الشناوي

ق 3: جوووول محمد شريف والثاني بعد استلام للكرة داخل منطقة الجزاء وتسديدة على ياسر محمود جاد بعد تمريرة من حسين الشحات

ق 1: جووول أول للأهلي عن طريق حسين الشحات بعد تمريرة من ربيعة ويسدد كرة تسكن شباك محمود جاد في الثانية 30

انطلاق المباراة