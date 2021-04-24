انتهت في الدوري - إنبي (1)-(3) الأهلي.. الأحمر ينتصر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة إنبي والأهلي في الجولة الـ13 من الدوري المصري.

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ق 79: نزول وليد سليمان بدلا من أفشة

ق 77: أفشة يهدر الرابع

ق 71: نزول أليو ديانج وناصر ماهر وطاهر محمد طاهر بدلا من السولية وأحمد رمضان وكهربا

ق 70: تسديدة قوية من صلاح ريكو تمر جوار مرمى الشناوي

ق 62: هجمة خطيرة من إنبي وسعد يبعد الكرة

ق 54: ركلة جزاء لإنبي على سعد سمير بعد عرقلة رامي صبري

تغيير أول للأهلي بنزول صلاح محسن بدلا من محمد شريف

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بثلاثية دون رد

ق 44: جوووول ثالث للأهلي عن طريق عمرو السولية

ق 34: هدف لإنبي عن طريق مصطفى شلبي والفيديو يلغي الهدف بسبب لمسة اليد ويمنح اللاعب بطاقة صفراء

ق 28: انطلاقة من أفشة وتسديدة على يسار محمود جاد لكن الحارس يمسك بالكرة

ق 26: عرضية من أفشة ورأسية من كهربا يمسك بها محمود جدا

ق 20: تسديدة قوية من إيبوكا تمر جوار الشناوي

ق 10: تسديدة خطيرة من جون إيبوكا تمر جوار مرمى الشناوي

ق 3: جوووول محمد شريف والثاني بعد استلام للكرة داخل منطقة الجزاء وتسديدة على ياسر محمود جاد بعد تمريرة من حسين الشحات

ق 1: جووول أول للأهلي عن طريق حسين الشحات بعد تمريرة من ربيعة ويسدد كرة تسكن شباك محمود جاد في الثانية 30

انطلاق المباراة