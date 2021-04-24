مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (0) ريال بيتيس.. الشوط الأول
السبت، 24 أبريل 2021 - 20:35
كتب : FilGoal
يستقبل ريال مدريد نظيره ريال بيتيس في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 32 من الدوري الإسباني.
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ق.19 إيسكو ينفذ ركلة حرة جانبية بشكل سيئ لتمر أعلى العارضة
ق.15 تسديدة من ماركو أسينسيو من على حدود منطقة الجزاء تمر فوق المرمى بكثير
ق.14 رُبع ساعة أولى هادئة
بداية المباراة
بداية المباراة بعد أقل من نصف ساعة
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