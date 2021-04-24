مباشر في إسبانيا - ريال مدريد (0) (0) ريال بيتيس.. الشوط الأول

يستقبل ريال مدريد نظيره ريال بيتيس في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

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ق.19 إيسكو ينفذ ركلة حرة جانبية بشكل سيئ لتمر أعلى العارضة

ق.15 تسديدة من ماركو أسينسيو من على حدود منطقة الجزاء تمر فوق المرمى بكثير

ق.14 رُبع ساعة أولى هادئة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد أقل من نصف ساعة