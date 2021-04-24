انتته في إسبانيا - ريال مدريد (0) (0) ريال بيتيس.. تعادل مخيب

السبت، 24 أبريل 2021 - 20:35

كتب : FilGoal

لوكا مودريتش - ريال مدريد - بيتيس

يستقبل ريال مدريد نظيره ريال بيتيس في ملعب ألفريدو دي ستيفانو بالجولة 32 من الدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة يمكنك متابعتها من هــــــنــــــــــا

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نهاية المباراة

ق.80 دخول لورين وخوانمي بدلا من بورخا ولاينيز

ق.77 دخول هازارد وأنطونيو بلانكو بدلا من أسينسيو ومودريتش

ق.76 هجمة مرتدة خطيرة لـ ريال مدريد بقيادة فينيسيوس، لكنها يسددها ضعيفة بنحو برافو

ق.71 تسديدة غريبة من مارسيلو بعد عرضية أودريوزولا

ق.68 دخول مارسيلو وأودريوزولا بدلا من كارباخال وإيسكو

ق.66 تسديدة قوية من مودريتش يتصدى لها برافو

ق.65 أخطر فرص اللقاء! بورخا إجليسياس يهدر انفرادا صريحا بعد تصدي كورتوا

ق.60 جيدو رودريجيز يهدر فرصة ذهبية لـ بيتيس بعد تجاوزه مدافعي ريال مدريد، لكن تسديدته الأرضية ذهبت ضعيفة بين قفازي كورتوا

ق.59 دخول أيتور رويبال بدلا من خواكين سانشيز

ق.59 دخول فينيسيوس جونيور بدلا من رودريجو

ق.57 هجمة مرتدة خطيرة لـ لاينيز الذي قطع الملعب بطوله ووصل لحدود منطقة ريال مدريد قبل أن يطلق تسديدة طائشة أهدر بها مجهوده

ق.55 العارضة تتصدى لعرضية رودريجو

ق.53 تسديدة بعيدة المدى من أسينسيو تستقر في أحضان برافو

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.29 تسديدة أرضية من سيرخيو كاناليس تمر بجوار القائم

ق.25 الكرة تصل لـ بنزيمة مجددا الذي يفتح زاوية ويطلق تسديدة أرضية يمسكها كلاوديو برافو على مرتين

ق.25 مراوغة غير عادية من بنزيمة وتمريرة لـ رودريجو الذي يسدد في أقدام المدافعين

ق.19 إيسكو ينفذ ركلة حرة جانبية بشكل سيئ لتمر أعلى العارضة

ق.15 تسديدة من ماركو أسينسيو من على حدود منطقة الجزاء تمر فوق المرمى بكثير

ق.14 رُبع ساعة أولى هادئة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد أقل من نصف ساعة

ريال بيتيس ريال مدريد في إسبانيا الدوري الإسباني
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