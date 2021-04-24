تشكيل ريال مدريد – كارباخال أساسي وناتشو ظهير أيسر أمام بيتيس

السبت، 24 أبريل 2021 - 20:01

كتب : Filgoal Team

داني كارباخال - ريال مدريد

أعلن زين الدين زيدان المدير الفني لـ ريال مدريد عن تشكيل فريقه لمواجهة ريال بيتيس على ملعب ألفريدو دي ستيفانو مساء اليوم السبت.

وشهد التشكيل عودة داني كارباخال للمشاركة أساسيا بعد غياب طويل، عقب دخوله بديلا قبل أيام في الانتصار على قادش.

كما يلعب ناتشو فيرنانديز كظهير أيسر على حساب مارسيلو المتواجد على مقاعد البدلاء، في ظل غياب فيرلان ميندي المصاب.

وعاد لوكا مودريتش للتشكيل بعد استبعاده من قائمة مباراة قادش الماضية.

فيما يظل إدين هازارد على مقاعد البدلاء رفقة فينيسيوس جونيور.

تشكيل ريال مدريد:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

الدفاع: داني كارباخال – إيدير ميليتاو – رافاييل فاران – ناتشو فيرنانديز

الوسط: كاسيميرو – لوكا مودريتش – إيسكو ألاركون

الهجوم: رودريجو – كريم بنزيمة – ماركو أسينسيو

دكة البدلاء: أندري لونين – دييجو ألتوبي – ألفارو أودريوزولا – مارسيلو – أنطونيو بلانكو – سيرخيو أريباس – إدين هازارد – فينيسيوس جونيور – ماريانو دياز

تشكيل ريال بيتيس:

حراسة المرمى: كلاوديو برافو

الدفاع: إيميرسون رويال – عيسى ماندي – فيكتور رويز – خوان ميراندا

الوسط: جيدو رودريجيز – أندري جواردادو – سيرخيو كاناليس

الهجوم: دييجو لاينيز – بورخا إجليسياس – خواكين سانشيز

دكة البدلاء: جويل روبليس – مارتين مونتويا – مارك بارترا – سيدني – أليكس مورينو – بول أكوكو – ويليام كارفاليو – رودري – ياسين فقير – أيتور رويبال – خوانمي – لورين مورون

ريال مدريد ريال بيتيس الدوري الإسباني في إسبانيا
نرشح لكم
الانتصار الخامس على التوالي.. بنزيمة يقود ريال مدريد للفوز على بلباو انتهت الدوري الإسباني - ريال مدريد (1)-(0) أتليتك بلباو.. نهاية الشوط الثاني تشكيل ريال مدريد - فينيسيوس وبنزيمة يقودان الهجوم أمام أتليتك بلباو بيكيه يكشف عن رأيه في تدريب تشافي لبرشلونة.. ورد فعله على رحيل ميسي
أخر الأخبار
بعد الاحتفال بالليلة الذهبية.. باريس سان جيرمان يتعادل سلبيا مع نيس ساعة | الدوري الفرنسي
كيف رد صلاح على احتلاله المركز السابع في الكرة الذهبية ساعة | الدوري الإنجليزي
الخسارة الأولى.. جيرارد يسقط أمام جوارديولا وسيتي يواصل الانتصارات ساعة | الدوري الإنجليزي
أبو تريكة: صلاح ظُلم في ترتيب الكرة الذهبية.. وإذا فعل ذلك ستصل إلى منزله ساعة | الدوري الإنجليزي
محمد صلاح: هكذا سجلت هدفي الثاني ضد إيفرتون.. وسر تألق ليفربول حاليا ساعة | الدوري الإنجليزي
هدفان وصدارة أوروبا ورقم قياسي.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام إيفرتون؟ 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
صالح جمعة: فايلر ظلمني.. ووقوف الأهلي بجانبي دفعني لهذا القرار 2 ساعة | الدوري المصري
هل تشاهدون يا فرانس فوتبول؟ صلاح الذهبي يُدمر إيفرتون 2 ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 ملف حفل الكرة الذهبية - ميسي يفوز بالسابعة.. صلاح في المركز السابع وتشيلسي نادي العام 2 كأس العرب.. موعد مباراة مصر مع لبنان والقنوات الناقلة 3 قرعة كأس العالم للأندية - تعرف على طريق الأهلي والهلال السعودي 4 كأس العرب - التشكيل المتوقع لـ منتخب مصر ضد لبنان.. كيروش يلجأ لهجوم ناري