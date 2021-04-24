انتهت في إنجلترا - ليفربول (1) (1) نيوكاسل.. تعادل قاتل

السبت، 24 أبريل 2021 - 13:21

كتب : Filgoal Team

محمد صلاح - ليفربول وريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في إطار مواجهات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويخوض محمد صلاح اللقاء كأساسي.

لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 95: جووووووووووووول التعاااااادل لنيوكاسل، كرة طولية في منطقة الجزاء يمهدها جايل برأسية ويسدد ويلوك هدف التعادل.

ق 93: تقنية الفيديو تنقذ ليفربول وتلغي الهدف بداعي لمسة يد على مهاجم نيوكاسل

ق 92: جووووووووووووول التعادل لنيوكاسل، كالوم ويلسون يسجل هدف التعادل من انفراد تصدى له أليسون لكنه تابعها في الشباك.

ق 75: تسديدة من أرنولد من خارج منطقة الجزاء تمر من بجوار القائم الأيمن.

ق 74: بينية من ماني إلى صلاح منطقة الجزاء الذي سدد كرة ارتطمت بالشباك الخارجية.

ق 58: خروج ديوجو جوتا ونزول جيمس ميلنر.

ق 56: عرضية من أرنولد ترتد وتصل إلى فيرمينو الذي يسدد من داخل المنطقة ويبعدها الحارس بأقدامه.

ق 55: أليسون يمنع نيوكاسل من التعادل بالتصدي لتسديدة جويلنيتون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: صلاح يمرر عرضية أرضية إلى ماني في مواجهة الحارس، حاول مراوغته لكنه فشل وأهدر فرصة الهدف الثاني.

ق 37: صلاح ينفرد ويهدر فرصة تسجيل الثاني بعد تصدى دوبرافكا لتسديدته.

ق 29: صلاح يضغط على المدافع داخل منطقة الجزاء لتصل إلى ماني الذي سدد وارتدت من الدفاع ثم تابعها جوتا بتسديدة خارج المرمى.

ق 28: عرضية أرضية من صلاح تصل إلى ماني الذي يسدد لكنها ترتطم بالدفاع وتتحول لركنية.

ق 21: نيوكاسل يسجل هدفا ويُلغى بداعي التسلل على جونجو شيلفي.

ق 20: أليسون ينقذ مرمى ليفربول من التعادل بالتصدي لتسديدة ماتي لونجستاف.

ق 9: بطاقة صفراء مبكرة لأوزان كاباك عقب عرقلته لـ آلان سان ماكسيمان في منتصف الملعب.

ق 3: جووووووووووول صلاح والأول بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء والتف وسدد بقوة على يسار الحارس.

بداية اللقاء

ليفربول نيوكاسل الدوري الإنجليزي في إنجلترا
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