انتهت في إنجلترا - ليفربول (1) (1) نيوكاسل.. تعادل قاتل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة ليفربول ونيوكاسل في إطار مواجهات الجولة 33 من الدوري الإنجليزي.

ويخوض محمد صلاح اللقاء كأساسي.

لمتابعة اللقاء لحظة بلحظة من هنـــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 95: جووووووووووووول التعاااااادل لنيوكاسل، كرة طولية في منطقة الجزاء يمهدها جايل برأسية ويسدد ويلوك هدف التعادل.

ق 93: تقنية الفيديو تنقذ ليفربول وتلغي الهدف بداعي لمسة يد على مهاجم نيوكاسل

ق 92: جووووووووووووول التعادل لنيوكاسل، كالوم ويلسون يسجل هدف التعادل من انفراد تصدى له أليسون لكنه تابعها في الشباك.

ق 75: تسديدة من أرنولد من خارج منطقة الجزاء تمر من بجوار القائم الأيمن.

ق 74: بينية من ماني إلى صلاح منطقة الجزاء الذي سدد كرة ارتطمت بالشباك الخارجية.

ق 58: خروج ديوجو جوتا ونزول جيمس ميلنر.

ق 56: عرضية من أرنولد ترتد وتصل إلى فيرمينو الذي يسدد من داخل المنطقة ويبعدها الحارس بأقدامه.

ق 55: أليسون يمنع نيوكاسل من التعادل بالتصدي لتسديدة جويلنيتون.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: صلاح يمرر عرضية أرضية إلى ماني في مواجهة الحارس، حاول مراوغته لكنه فشل وأهدر فرصة الهدف الثاني.

ق 37: صلاح ينفرد ويهدر فرصة تسجيل الثاني بعد تصدى دوبرافكا لتسديدته.

ق 29: صلاح يضغط على المدافع داخل منطقة الجزاء لتصل إلى ماني الذي سدد وارتدت من الدفاع ثم تابعها جوتا بتسديدة خارج المرمى.

ق 28: عرضية أرضية من صلاح تصل إلى ماني الذي يسدد لكنها ترتطم بالدفاع وتتحول لركنية.

ق 21: نيوكاسل يسجل هدفا ويُلغى بداعي التسلل على جونجو شيلفي.

ق 20: أليسون ينقذ مرمى ليفربول من التعادل بالتصدي لتسديدة ماتي لونجستاف.

ق 9: بطاقة صفراء مبكرة لأوزان كاباك عقب عرقلته لـ آلان سان ماكسيمان في منتصف الملعب.

ق 3: جووووووووووول صلاح والأول بعدما تسلم كرة داخل منطقة الجزاء والتف وسدد بقوة على يسار الحارس.

بداية اللقاء