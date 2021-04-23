مباشر كأس مصر – أسوان (0)-(0) الجونة.. خالد وليد ينقذ ببراعة

يقدم لكم FilGoa.com تغطية مباشرة لمباراة أسوان والجونة، ضمن مباريات دور الـ16 لكأس مصر.

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ق. 49 خالد وليد ينقذ مرمى أسوان من الأول. كرة ثابتة نفذها جوزيف نجويم وتصدى لها خالد وليد ببراعة.

تبديل مع بداية الشوط الثاني بدخول أشرف مجدي بدلا من هيثم الفيل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق. 44 انطلاقة من عمرو الحلواني وتمريرة إلى أحمد عبد الظاهر الذي مهدها إلى محمد جمال "تريكة"، لكنه سدد فوق المرمى وأهدر الأول لأسوان.

ق. 7 تصويبة أولى من محمود الشبراوي، يتصدى لها خالد وليد ويخرجها الدفاع.

بداية المباراة