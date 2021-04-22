الأندية الإنجليزية تطالب بعقوبات على الستة المشاركين في فكرة دوري السوبر الأوروبي

يطالب 14 ناديا من أندية الدوري الإنجليزي بتوقيع عقوبات قوية على نظرائهم الستة الذين شاركوا في فكرة إنشاء دوري السوبر الأوروبي.

والأندية الستة المعنية هي مانشستر يونايتد وسيتي وأرسنال وليفربول وتشيلسي وتوتنام.

ووفقا لشبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية فإن أحد المدراء التنفيذيين في أحد الأندية الـ14 تحدث إليهم دون الكشف عن هويته وقال: "لا تزال الثقة ضئيلة وإن وجدت في أي من مسؤولية الأندية الستة".

وواصل "كان كل المسؤولين في تلك الأندية على إطلاع تام على معلومات حساسة للغاية حول الأعمال الداخلية للدوري الإنجليزي وأموره المالية وعلاقاته التجارية وهذا يمكن أن يكون مفيدا لمكن كان يخطط للانفصال".

وأكمل "لقد شعرنا بالخيانة ولم يعد بإمكاننا الوثوق في زملائنا أعضاء الأندية ويجب عزلهم من مناصبهم في رابطة بريميرليج".

وتابع "إن أحد المدراء التنفيذيين في أحد الأندية الستة أخبرنا أنه لا يعتقد بوجود دوري أوروبي منفصل".

وأردف "إن كان يتم تغريمنا بسبب البداية المتأخرة للمباريات فبالتأكيد يجب فرض عقوبات جادة على هؤلاء الأفراد".

وأوضح التقرير أن أحد المدراء التنفيذيين في أحد الأندية الستة حاول إقناع الأندية الأخرى بالتخلي عن مطالبهم في فرض عقوبات عليهم مع نجاح محدود في عملية الإقناع.