فرج عامر لـ في الجول: قصدت تشبيه سموحة بـ سيرينا ويليامز.. وهذا ردي على اتهام التهاون مع الأهلي

الخميس، 22 أبريل 2021 - 00:19

كتب : هاني العوضي بسام أبو بكر

أطهر الطاهر - الأهلي - سموحة

أكد فرج عامر رئيس نادي سموحة، بأنه كان يقصد تشبيه سموحة بـ "سيرينا ويليامز" قبل مواجهة فريقه مع الأهلي.

سموحة فاز على الأهلي بهدفين مقابل هدف، في مباراة مؤجلة من الجولة الـ11 من الدوري المصري.

وقال فرج عامر في تصريحات لـFilGoal.com عقب اللقاء: "تصريحاتي عن سيرينا وفينوس ويليامز مقصودة. قصدت تشبيه سموحة بـ سيرينا ويليامز والأهلي لـ فينوس، لأن سيرينا الأعلى تصنيفا وتفوز دائما على شقيقتها".

أخبار متعلقة
لا يوجد تعادل في التنس.. سموحة يكسر إرسال الأهلي لصدارة الدوري تشكيل الأهلي - الشناوي يعود لحراسة المرمى أمام سموحة.. وأكرم ظهير أيمن الأهلي يعلن السماح بإذاعة مباراة سموحة مع وجود إعلانات الرعاة تشكيل سموحة - في مباراته الأخيرة.. حسام حسن يقود الهجوم أمام الأهلي

فرج عامر كتب عبر حسابه الشخصي على فيسبوك صباح اليوم "صراع الأشقاء. مباراة الأهلي وسموحة اليوم، بتفكرني بمباراة التنس في بطولة أمريكا المفتوحة بين الشقيقتين ڤينس ويليامز (الأهلي) وسيرينا ويليامز (سموحة).

فرج عامر أضاف "الأهلي فريق شقيق، لكن سموحة رقم 1 و2 و3 و4 عندي. لو كنت أتهاون مع الأهلي كما يقال، لما شاركت في المنافسة أساسا وأصرف الأموال على الفريق".

رئيس سموحة أكمل "سأصرف مكافآت إجادة فورية للاعبين. الفوز على بطل إفريقيا أمر مشرف بالنسبة لنا. كان لنا ركلة جزاء في الشوط الأول لكن الحكم تغاضى عنها، وقدرة الله منحتنا الفوز".

واستمر "سموحة يفترض أن يكون في مكان أفضل بترتيب الدوري، لولا تدخل عناصر أخرى مثل التحكيم أفقدنا العديد من النقاط".

عامر أتم "كنت أعلم خطة أحمد سامي مسبقا وتوقعت سيناريو اللقاء لأن الفريقان يلعبان كرة جميلة، وكان هدفنا اللعب على المرتدات، وهذا ما تحقق وبسببه توقعت الفوز".

الفوز رفع رصيد سموحة للنقطة الـ27 في المركز الخامس، فيما تجمد رصيد الأهلي عند 30 نقطة في المركز الثاني من 13 مباراة.

في الدوري سموحة الأهلي فرج عامر
نرشح لكم
أخر الأخبار
غياب العرب.. تعرف على قائمة الموسم في أبطال أوروبا 29 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تقرير: استدعاء بدر بانون لمنتخب المغرب للمحليين.. والمدرب يفكر في منحه شارة القيادة 42 دقيقة | مصر
سلة - هودج لـ في الجول: التتويج بجائزة الأفضل حدث خاص لي.. والثلاثي الجديد دعمنا جيدا 42 دقيقة | رياضات أخرى
استراحة كأس مصر - أسوان (0)-(1) المصري ساعة | الدوري المصري
أجويرو: مبابي أفضل مهاجم في العالم إن استثنينا ميسي.. وأسلوبي تغير كثيرا 2 ساعة | الدوري الإسباني
سلة - دياباتيه لـ في الجول: لا أطيق الانتظار لرؤية جماهير الزمالك في مصر 2 ساعة | رياضات أخرى
زيدان الذي لا نعرفه 2 ساعة | الدوري الإسباني
سلة – مهاب ياسر لـ في الجول: أتمنى اللعب في NBA خلال عامين.. وأوجستي غير شكل الزمالك 2 ساعة | رياضات أخرى
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تاريخ الأهلي في السوبر الإفريقي.. المشاركة كبطل دوري الأبطال تعني التتويج 2 انتهت نهائي إفريقيا لكرة السلة - الزمالك (76) - (63) الاتحاد المنستيري.. أبطال إفريقيا 3 حارس ليفربول السابق: يجب أن نبيع صلاح لأننا نلعب أفضل بدونه.. انظروا لأجويرو وجوارديولا 4 بسبب تتويج فياريال.. جالاتاسراي قد يفقد مصطفى محمد في أول مباراة أوروبية
قد ينال إعجابك