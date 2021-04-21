وكيله لـ في الجول: باتشيكو لم يشك الزمالك لدى فيفا.. ما حدث إجراء طبيعي لحفظ حقه

الأربعاء، 21 أبريل 2021 - 20:53

كتب : حامد وجدي

جايمي باتشيكو - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

جايمي باتشيكو - مران الزمالك في رادس - الصورة من موقع الزمالك

كشف شريف فاروق، وكيل جايمي باتشيكو المدير الفني السابق للزمالك، عن الإجراء الذي قام به المدرب البرتغالي لحفظ "حقوقه بشأن مستحقاته لدى الزمالك".

وأوضح فاروق لـ FilGoal.com "ما قدمناه ضد الزمالك لدى فيفا ليس شكوى بالمعنى المتعارف عليه، بل هو إجراء لحفظ حقوق باتشيكو لدى الزمالك".

وأردف "المدرب له 3 شهور متأخرة من راتبه، زائد شهرين كشرط جزائي".

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وأكمل "الزمالك أخبره أنه سيحصل على المستحقات دون مشاكل".

وأتم "باتشيكو مكث في القاهرة لمدة أسبوع بعد إقالته، وقبل سفره بيوم أخبره مسؤولو الزمالك أن المال سيتم تحويله إلى حسابه، وهو ما لم يحدث حتى الآن".

وكان باتشيكو تولى قيادة الزمالك في 28 من سبتمبر الماضي قبل مباريات نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وخاض باتشيكو 26 مباراة مع الزمالك في مختلف المسابقات وفاز في 16 وتعادل 6 مرات وخسر في 4 مباريات.

جايمي باتشيكو الزمالك
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