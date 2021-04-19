مباشر كرة يد حسم الدوري - الزمالك ضد الأهلي.. الأبيض يدرك التعادل وتألق الدرع

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كرة اليد الفاصلة بين الأهلي والزمالك لتحديد الفائز بلقب الدوري لموسم 2020-2021.

وتنطلق المباراة في تمام العاشرة مساء.

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ق17: تألق مبهر من الدرع والأحمر يمنح التعادل للزمالك 15-15

ق16: يحيى الدرع ورمية قوية من خارج الـ 9 متر، 15-14.

ق15: كاستيللو يخترق ويسجل الـ 15 للأهلي ويحافظ على فارق الهدفين.

ق14: أحمد الأحمر يتألق ويبدع ويقلص الفارق. 14-13 للأهلي.

ق13: الأهلي يتقدم 14-12 وأول هدف منذ 4 دقائق.

ق13: إنذار لحسين زكي مدرب الزمالك بسبب الاعتراض على حكام اللقاء.

ق12: استمرار العقم الهجومي من الفريقين، وتقدم الأهلي 13-12.

ق11: عبد الرحمن طه يتألق أمام انفراد تام للأحمر، بعد تألق من أحمد مؤمن صفا

ق10: دفاع الزمالك مستبسل أمام هجوم الأهلي في ظل النقص العددي، يسترجع الأبيض الكرة دون تلقي هدف والفارق يتوقف عند هدف.

ق9: إيقاف دقيقتين للزمالك.

ق8: تألق من الحراس هنا وهناك، والفارق يتوقف عند تقدم الأهلي بهدف.

ق7: الأهلي يهدر فرصة توسيع الفارق بعد رمية بشير في القائم. الأحمر يستعد للمشاركة.

ق5: الأهلي يتقدم بعد فاول مهاجم على الدرع، وهجمة مرتدة يضعها إبراهيم المصري في المرمى

ق3: سيسا والتعادل 12-12

ق2: أكرم يسري يسجل من الجناح الهدف الـ 12 للزمالك وتقدم أبيض بهدف.

ق1 من الشوط الثاني: تألق كبير من عبد الرحمن طه يحفظ التعادل للأهلي، وفي الناحية الأخرى يتألق محمد علي.

عمر ياسين يتعادل للأهلي مع بداية الشوط 11-11

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق29: الأهلي يسجل هدف الشوط الأخير، 11-10.

ق29: القائم يصد محاولة نعمان، وتعود لبكار الذي يعيد التقدم للزمالك بهدفين.

ق28: القائم يصد رمية الدرع، وأمام الأهلي الفرصة للتعادل قبل نهاية الشوط.

ق26: بكار يمنح التقدم للأهلي 10-9

ق25: الأهلي يقلص الفارق لهدف وحيد، ثم يتعادل بفضل تألق عبد الرحمن طه حارس الفريق أمام وسام نوار.

ق23: بعد الوقت المستقطع، الأهلي يسجل الهدف السابع بعد فترة من عدم التسجيل. 9-7.

ق21: تألق محمد علي، وهجمة مرتدة يقودها عمر الوكيل ويسجل الهدف التاسع.

ق20: لقطة فنية رائعة تمكن أحمد الأحمر من تسجيل الهدف الثامن. 8-6 للزمالك.

ق19: من جملة رائعة، يحيى الدرع يسجل التقدم للزمالك بعد تعاون مع الأحمر. 7-6 للزمالك.

ق18: الأهلي يتعادل 6-6 بفضل رمية جزائية سجلها كاستيلو

ق15: محمد علي في يوم كبير، يمنع تسديدة الجزيري ويحرم الأهلي من التعادل.

ق15: كاستيلو يقلل الفارق للأهلي إلى هدف واحد، 6-5

ق14: تألق من حراس الفريقين، عبد الرحمن طه للأهلي ومحمد علي للزمالك.

ق13: محسن رمضان يهدر هجمة الأهلي برمية بعيدة المدى، والزمالك يحافظ على فارق الهدفين ويستعيد الكرة

ق12: تألق من عبد الرحمن طه حارس الأهلي أمام هجوم الزمالك، والفارق يتوقف عند هدفين.

ق10: 6-4 للزمالك

ق9: الزمالك يتقدم مرة أخرى عن طريق محمد علاء، 5-4

ق9: تألق دفاعي من الأهلي.. ويصل للتعادل.

ق7: 4-3 للزمالك

مرور 6 دقائق، وتقدم الزمالك 4-1.

انطلاق المباراة.