مباشر في القمة - الزمالك (1)-(2) الأهلي.. نزول ناصر ماهر

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لقمة الدوري المصري بين الزمالك والأهلي، في المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة للمسابقة.

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وتقام المباراة في استاد القاهرة الدولي.

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ق 63: نزول ناصر ماهر بدلا من حسين الشحات

ق 56: ركلة جزاء للأبيض بعد عرقلة سيف الجزيري

ق 47: تسديدة من زيزو يمسك بها علي لطفي

تبديل مزدوج من الزمالك بنزول سيف الجزيري وأحمد سيد زيزو بدلا من شيكابالا ومروان حمدي

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي بهدفين لهدف

ق 43: جنش يتصدى لتسديدة طاهر

ق 36: هجمة خطيرة من أوباما ويهدر فرصة خطيرة

وصف الهدف: محمد شريف يستلم الكرة من خارج منطقة الجزاء ويسدد كرة صاروخية بالقدم اليسرى تسكن شباك جنش

ق 34: جووول محمد شريف والهدف الثاني للأهلي

وصف الهدف: شيكابالا يستلم الكرة ناحية اليمين ويمر من أيمن أشرف وطاهر ويسدد ببراعة على يمين علي لطفي

ق 31: جووول شيكابالا والتعادل

ق 29: هجمة خطيرة للأهلي وطاهر يهدد المرمى

وصف الهدف: تمريرة من أيمن أشرف جعلت محمد شريف في مواجهة المرمى ليسدد بقوة على يسار جنش

ق 20: جووول الهدف الأول للأهلي عن طريق محمد شريف

ق 15: سيطرة ومحاولات بيضاء

ق 12: فرصة خطيرة جديدة للشحات

ق 9: فرصة خطيرة للشحات

ق 8: سيرة حمراء دون خطورة حقيقية

ق 3: ركنية خطيرة من الزمالك تمر أمام أوباما

ق 1: محمد شريف يهدر التقدم في الدقيقة الأولى

انطلاق المباراة