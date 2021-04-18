مباشر في إسبانيا - خيتافي (0) (0) ريال مدريد.. كورتوا يواصل التألق

الأحد، 18 أبريل 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

إيسكو - مارك كوكوريا - خيتافي - ريال مدريد

يحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز بالجولة 31 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنــــا

...

ق.80 مطالبة من آنخل بركلة جزاء بعد تدخل من ميليتاو وتقنية الفيديو لا تحتسب شيئا

ق.79 تسديدة صاروخية من أرامباري تغير اتجاهها في قدم تشوست ويبعدها كورتوا ببراعة بالغة

ق.78 دخول أريباس بدلا من أسينسيو

ق.65 دخول آنخل رودريجيز بدلا من خايمي ماتا

ق.64 دخول بنزيمة بدلا من ماريانو ودخول أنطونيو بلانكو بدلا من رودريجو

ق.59 تسديدة صاروخية من أونال يتصدى لها كورتوا بأعجوبة ويبعدها إلى ركنية

ق.57 ماتياس أوليفيرا يخطف الكرة من أمام أودريوزولا ويطلق تسديدة أرضية يمسكها كورتوا

ق.56 تسديدة بعيدة المدى من دافيد تيمور من ركلة حرة مباشرة يمسكها كورتوا

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.39 عرضية من أودريوزولا ورأسية من فينيسيوس يمسكها سوريا

ق.28 إنقاذ خرافي من تيمور من على خط المرمى أمام ماريانو

ق.23 رأسية من ماتا ترتد من قائم ريال مدريد

ق.11 تسديدة خطيرة من أرانباري بعد تمريرة كوروريا لكنها تمر أرضية بجوار القائم

ق.9 تقنية الفيديو تؤكد صحة قرار الحكم المساعد بعدم احتساب الهدف

ق.8 ماريانو يسجل وراية الحكم تعلن عن تسلل بعد انطلاقة مميزة من إيدير ميليتاو

ق.7 تسديدة خطيرة من ماتياس أوليفيرا يتصدى لها كورتوا قبل أن يتدخل مودريتش في آحر لحظة أمام متابعة نيوم

ق.6 إنقاذ مميز من تشوست في آخر لحظة امام تسديدة ماتا لتخرج الكرة إلى ركنية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد خيتافي في إسبانيا الدوري الإسباني
نرشح لكم
أخر الأخبار
النسر يطير بالثعالب للنهائي.. ليستر سيتي يفوز على ساوثامبتون في كأس الاتحاد الإنجليزي ساعة | الدوري الإنجليزي
موندو ديبورتيفو: والد ميسي في برشلونة للتفاوض مع النادي حول التجديد ساعة | ميركاتو
مباشر في القمة - الزمالك (1)-(2) الأهلي.. ركلة جزاء للأبيض 2 ساعة | الدوري المصري
مباشر في إسبانيا - خيتافي (0) (0) ريال مدريد.. كورتوا يواصل التألق 2 ساعة | الدوري الإسباني
بغياب كوكا.. وردة يشارك في فوز باوك على أولمبياكوس 2 ساعة | المحترفون
حوار مع صديقي البراجماتي المؤيد لـ دوري السوبر الأوروبي 2 ساعة | تقرير في الجول
تشكيل القمة - لطفي وبيكهام وطاهر وشريف يقودون الأهلي ضد الزمالك 2 ساعة | الدوري المصري
تشكيل القمة - شيكابالا ومروان وفتوح يقودون الزمالك ضد الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية 2 انتهت كرة يد – الزمالك (28)-(28) الأهلي.. نهاية المباراة بالتعادل 3 وائل جمعة: كيف يسب "لاعب نكرة" أساتذة بتاريخ عظيم.. وأستغرب من يدافع عن تصرفه "الأحمق" 4 الانضباط: إيقاف إمام عاشور 12 مباراة.. والزمالك يستأنف ويوقف القرار
قد ينال إعجابك