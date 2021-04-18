مباشر في إسبانيا - خيتافي (0) (0) ريال مدريد.. شراسة من أصحاب الأرض

الأحد، 18 أبريل 2021 - 20:45

كتب : FilGoal

إيسكو - ريال مدريد - خيتافي

يحل ريال مدريد ضيفا على خيتافي في ملعب كوليسيوم ألفونسو بيريز بالجولة 31 للدوري الإسباني.

FilGoal.com يقدّم تغطية لحظة بلحظة للمباراة من هـــنــــا

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ق.11 تسديدة خطيرة من أرانباري بعد تمريرة كوروريا لكنها تمر أرضية بجوار القائم

ق.9 تقنية الفيديو تؤكد صحة قرار الحكم المساعد بعدم احتساب الهدف

ق.8 ماريانو يسجل وراية الحكم تعلن عن تسلل بعد انطلاقة مميزة من إيدير ميليتاو

ق.7 تسديدة خطيرة من ماتياس أوليفيرا يتصدى لها كورتوا قبل أن يتدخل مودريتش في آحر لحظة أمام متابعة نيوم

ق.6 إنقاذ مميز من تشوست في آخر لحظة امام تسديدة ماتا لتخرج الكرة إلى ركنية

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

ريال مدريد خيتافي في إسبانيا الدوري الإسباني
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