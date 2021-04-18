استراحة في إنجلترا - أرسنال (0)-(0) فولام.. نهاية الشوط الأول

يستضيف أرسنال فريق فولام ضمن مباريات الجولة 32 من مسابقة الدوري الإنجليزي.

ويحتل أرسنال المركز التاسع برصيد 45 نقطة أما فولام ففي المركز الثامن عشر برصيد 26 نقطة.

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نهاية الشوط الأول

ق40: تقنية الفيديو تلغي هدف أرسنال.

ق39: أرسنال يتقدم، عرضية مارتينللي تصل للاكازيت الذي يضعها بالرأس لبوكايو ساكا، الذي يمررها بدوره لهيكتور بيللرين، والذي لعب عرضية وضعها داني سيبايوس بالرأس في مرمى فولام.

مرور نصف ساعة، واستمرار السجال بين الفريقين.

انطلاق المباراة