رئيس الوزراء يطمئن على صحة وزير الرياضة

تعرض أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة إلى حادث سير وهو في طريقة إلى مدينة البحيرة وتم نقله إلى إحدى مستشفيات 6 أكتوبر.

وقال محمد فوزي المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة لـ FilGoal.com: "كان أشرف صبحي في طريقه لافتتاح نادي صيد البحيرة ولكن حادث سير ألغى الزيارة".

وتابع "اختلت عجلة القيادة من السائق فتسبب ذلك في حادث سير وتم نقله إلى أحد مستشفيات السادس من أكتوبر".

وأضاف المتحدث الرسمي "وزير الرياضة تعرض لكدمات بسيطة ولكن حالته مطمئنة جدا".

وأوضح فوزي "الوزير يمكث حاليا في المستشفى ولكنه ربما يغادرها اليوم".

وبعد ذلك، أصدرت الوزارة بيانا، أعلنت فيه "استقرار الحالة الصحية لوزير الشباب والرياضة، وخروجه بعد الانتهاء من كافة الفحوصات اللازمة".

وأكد فوزي في البيان أن "الحالة الصحية لأشرف صبحي تسير بشكل مستقر ومن المقرر خروجه من المستشفي بعد الاطمئنان التام علي صحته" .

وأجرى رئيس الوزراء مصطفى مدبولي اتصالا هاتفيا بصبحي للاطمئنان عليه، بعد الحادث الذي تعرض له.