أحمد ناجي لـ في الجول: علي لطفي حارس دولي.. عليه استغلال الفرصة أمام الزمالك

يرى أحمد ناجي مدرب حراس ومنتخب مصر الأهلي السابق وسموحة الحالي، إن علي لطفي قادر على حماية مرمى الأهلي أمام الزمالك.

الزمالك يواجه الأهلي مساء غد الأحد، في مباراة مؤجلة من الجولة الرابعة لبطولة الدوري.

وقال ناجي في تصريحات لـFilGoal.com: "علي لطفي واجه الزمالك ما بين 20 إلى 30 مرة سابقة، كان متألقا فيهم".

وأضاف "علي لطفي حارس دولي، وبسبب تألقه في إنبي قمت بضمه لمنتخب مصر".

مدرب الحراس أتبع "لطفي يتميز بالثبات الانفعالي، والفرصة الأن تأتيه بشكل أفضل لأنه تم تجهيزه بشكل جيد خلال مباراة النصر بكأس مصر".

واستمر "الفرصة كانت لن تأتيه الا بهذه الوضعية، لأن محمد الشناوي حارس مرمى خارق، وبالتالي لن تحصل على الفرصة معه إلا بايقاف أو لا قدر الله إصابة، ونحن نتمنى له سرعة الشفاء والعودة سريعا للملاعب".

وأتم "علي لطفي قادر تماما على الزود عن شباك الأهلي والتألق أمام الزمالك".

كانت عينة محمد الشناوي لفيروس كورونا قد ظهرت إيجابية اليوم السبت، ليتأكد غيابه أمام الزمالك.

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