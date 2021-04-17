مران الزمالك – جلسة خاصة مع شيكابالا قبل الدربي ورسائل للاعبين.. وتقرير فني عن الأهلي

عقد باتريس كارتيرون المدير الفني للزمالك، جلسة خاصة مع محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق، قبل انطلاق المران الختامي للأبيض، قبل مواجهة الأهلي غدا الأحد.

وبحسب الموقع الرسمي للزمالك، طلب المدرب الفرنسي من قائد الفريق أهمية التركيز في لقاء الغد أمام الأهلي، ومنحه بعض التعليمات الفنية الخاصة، والتشديد على أهمية دوره الفني والقيادي في المباراة.

وأوضح كارتيرون لشيكابالا ضرورة الحديث الدائم مع لاعبي الفريق داخل الملعب ومنحهم التعليمات باستمرار، وأهمية عدم التركيز مع ما يحدث خارج الملعب لتجنب تشتيت الانتباه.

وحرص كارتيرون على التواجد مبكرا باستاد القاهرة قبل انطلاق التدريب الختامي للاعبين استعدادا للقاء.

وتواجد المدير الفني لتفقد الملعب وتحديد المكان الذي سيجري فيه لاعبو الفريق الإطالات والتدريبات البدنية قبل خوض التدريب، كما تفقد كارتيرون أرضية الملعب فور الوصول لاستاد القاهرة.

وأدى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك تدريبات بدنية قبل انطلاق التدريبات الجماعية.

وتولى كارتيرون وأسامة نبيه المدرب العام، وفرناندو مدرب الأحمال الإشراف على التدريبات البدنية قبل انطلاق المران.

ووجه أحمد عبد المقصود المدرب المساعد تعليمات خاصة ليوسف إبراهيم "أوباما".

وخصص الجهاز الفني فقرة لتدريب اللاعبين على التسديد والتعامل مع الكرات العرضية وأوقف الفقرة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين.

وكذلك عقد كارتيرون جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق المران، حيث طالب المدير الفني اللاعبين بضرورة التركيز وشرح لهم البرنامج التدريبي الذي سينفذونه في مران اليوم، وأكد على ثقته في قدرتهم على تحقيق الفوز في لقاء الغد.

واجتمع كارتيرون مع مع الدكتور محمد أسامة رئيس الجهاز الطبي بالفريق على هامش التدريب الختامي للفريق، حيث حرص المدير الفني على الاطمئنان على حالة اللاعبين العائدين من الإصابة وموقف محمد أشرف "روقا" الذي يعاني من إصابة بشد في العضلة الخلفية.

وحرص الجهاز الفني المعاون على إعداد تقرير عن الأهلي قبل مباراة الفريقين وطلب المدرب الفرنسي من جهازه المعاون إعداد تقرير فني عن حالة الفريق المنافس في المباريات الأخيرة ونتائجه، بجانب متابعة بعض مبارياته لدراسة طريقة الأداء واللعب، والتركيز على نقاط القوة والضعف.

ويجتمع المدرب الفرنسي بجهازه المعاون مساء اليوم السبت بعد الإفطار على هامش المعسكر للنقاش حول استعدادات الفريق للقمة بشكل عام، ومناقشة خطة الفريق للمباراة.

ويحل الأهلي ضيفا على الزمالك في استاد القاهرة في التاسعة والنصف مساء يوم الأحد في لقاء مؤجل من الجولة الرابعة.

ويحتل الأهلي المركز الرابع في ترتيب الدوري مبتعدا بست نقاط عن الزمالك المتصدر.

وخاض الأهلي 3 مباريات أقل من الزمالك في البطولة التي يحمل لقبها.