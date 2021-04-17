مواعيد مباريات السبت 17-4-2021 والقنوات الناقلة.. دوري مصري وكأس اتحاد إنجليزي ونهائي ملك إسبانيا
السبت، 17 أبريل 2021 - 10:56
كتب : FilGoal
يوم حافل في الدوريات الأوروبية ولا زال الدوري المصري مستمرا في إقامة المباريات المؤجلة.
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على ملعب المحلة يستضيف غزل المحلة ضيفه بيراميدز في تمام التاسعة والنصف في إطار مباريات الجولة الـ 17 من الدوري المصري وتذاع المباراة على أون تايم سبورتس 1.
في إنجلترا تقام مباراة نصف نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي بين تشيلسي ومانشستر سيتي في ملعب ويمبلي وتذاع على بي إن سبورتس 1 بريميوم في تمام السادسة والنصف مساءً.
ويغيب مصطفى محمد عن مواجهة جالاتا سراي ضد جوزتبي في الدوري التركي وتقام المباراة في السابعة مساءً ولن تذاع عربيا.
ويلتقي برشلونة مع أتليتك بلباو في نهائي كأس ملك إسبانيا في التاسعة والنصف مساءً والمباراة أيضا غير مذاعة عربيا.