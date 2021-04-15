مباشر كأس مصر – المصري (1)-(0) طلائع الجيش.. الاتحاد (0)-(0) وادي دجلة.. جوول أووول

الخميس، 15 أبريل 2021 - 21:08

كتب : FilGoal

أوستين أموتو مع المصري أمام طلائع الجيش

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراتين في دور الـ16 من كأس مصر.

المصري (1)-(0) طلائع الجيش

ق. 35 عرضية من عمرو جمال، قابلها عمرو مرعي برأسية فوق المرمى.

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ق. 29 جووول أووول للمصري. أحمد جمعة يسجل ركلة الجزاء بنجاح في المرمى.

ق. 25 ركلة جزااء للمصري. بينية من رفعت إلى جريندو الذي يتعرض لعرقلة من زولا ويحتسبها الحكم ركلة جزاء.

ق. 14 أولى الفرص الخطرة بعرضية من محمد ناصف، قابلها عمرو مرعي بلمسة في الشباك الخارجية لمرمى دعدور.

بداية المباراة

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الاتحاد السكندري (0)-(0) وادي دجلة

ق. 26 فوزي الحناوي كاد يسجل الأول من اختراق داخل منطقة الجزاء ويسدد بجانب القائم.

بداية المباراة

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كأس مصر الاتحاد السكندري المصري
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