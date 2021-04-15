انتهت في الدوري الأوروبي - سلافيا براج (0) (4) أرسنال.. انتصار عريض

الخميس، 15 أبريل 2021 - 20:31

كتب : FilGoal

نيكولاس بيبي - أرسنال

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة سلافيا براج التشيكي ضد أرسنال الإنجليزي في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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نهاية المباراة

ق.86 انطلاقة فردية رائعة للبرازيلي البديل مارتينيلي لكن تسديدته تمر بجوار القائم بقليل

ق.84 تسديدة من النني تمر أعلى العارضة

ق.77 جووووووووول لاكازيت يضيف الرابع بعد عرضية من الجهة اليسرى استلمها الفرنسي والتف وسدد

ق.66 دخول محمد النني بدلا من إيميل سميث رو

ق.59 لاكازيت يخترق منطقة الجزاء ويسقط ويطالب بركلة جزاء

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق.24 جووووووووووول ساكا يضيف الثالث بتسديدة يسارية أرضية

ق.21 سلافيا براج يحتاج الآن إلى تسجيل 3 أهداف للتأهل

ق.21 جوووووووووول لاكازيت يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء

ق.20 ركلة جزاء لـ أرسنال بعد عرقلة تعرض لها سكا بعد تدخل من ياكوب هرومادا

ق.18 جوووووووووووووول بيبي يتقدم لـ أرسنال بهدف أول بعد تمريرة رائعة من سميث رو

ق.18 بيبي يراوغ من الجهة اليسرى ويرسل عرضية يبعدها الدفاع

ق.17 تقنية الفيديو تتدخل وتلغي هدف أرسنال بداعي التسلل.

ق.15 جووووووووول أول لـ أرسنال بواسطة سميث رو بعد تسديدة بوكايو ساكا التي ارتدت من القائم

انطلاق المباراة

أرسنال سلافيا براج الدوري الأوروبي
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