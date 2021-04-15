انتهت الدوري الأوروبي - يونايتد (2)-(0) غرناطة.. الشياطين الحُمر إلى نصف النهائي

الخميس، 15 أبريل 2021 - 20:28

كتب : FilGoal

إدينسون كافاني يحتفل بهدفه مع مانشستر يونايتد ضد فولام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مانشستر يونايتد الإنجليزي ضد غرناطة الإسباني في إياب ربع نهائي الدوري الأوروبي.

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نهاية المباراة بانتصار يونايتد بهدفين دون رد وتأهله إلى نصف النهائي.

ق90+1: جوووول ثااان ليونايتد بعد عرضية من تيلليس ارتطمت بخيسوس فاييخو وسكنت مرماه بالخطأ.

انطلاق الشوط الثاني.

نهاية الشوط الأول بتقدم يونايتد بهدف دون رد.

ق6: جوووووول كافاني والأول

انطلاق المباراة

مانشستر يونايتد غرناطة الدوري الأوروبي
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