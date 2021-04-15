مجاهد: الانتقادات الموجهة للبدري بسبب تجربته مع بيراميدز

الخميس، 15 أبريل 2021 - 17:17

كتب : FilGoal

حسام البدري - مصر

يرى أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية لإدارة اتحاد كرة القدم أن النقد الذي يتعرض له حسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر بسبب تجربته مع نادي بيراميدز.

وقال أحمد مجاهد عبر إذاعة الشباب والرياضة: "الأرقام تدل على أن مسيرة حسام البدري مع المنتخب ناجحة حتى الآن، والمنتخب لم يخسر أي مباراة وتأهل لأمم إفريقيا".

وأضاف "إن شاء الله يكمل مسيرته بالنجاح مع المنتخب في بطولة إفريقيا وتصفيات كأس العالم".

أخبار متعلقة
مجاهد: قمة الدور الثاني ستكون بصافرة مصرية.. وهي مباراة غير حاسمة في مشوار الدوري طلعت يوسف: رحبنا بخوض حسام حسن مباراة الأهلي مع سموحة قبل الانتقال للدوري الليبي تعرف على تقييم صلاح أمام ريال مدريد من الصحف الإنجليزية

وأشار "البدري كان مديرا فينا للنادي الأهلي ثم رحل وتولى منصب رئيس نادي بيراميدز لفترة قصيرة".

وأكمل "تجربة حسام البدري مع نادي بيراميدز أثرت بشكل ملحوظ جدا على قطاع كبير من جماهير الأهلي، ولذلك يتم توجيه النقد له بدافع الانتماء للنادي الأحمر والغضب منه".

وعن حقيقة حصول نيلو فينجادا المدير الفني للاتحاد المصري لكرة القدم على راتب يبلغ مليون دولار رد قائلا: "غير حقيقي ولا يحصل على نصف هذا الراتب".

وأتم تصريحاته "كما أن راتب فينجادا يشمل راتب مساعديه أيضا".

منتخب مصر أحمد مجاهد حسام البدري
نرشح لكم
مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وغياب طارق حامد.. وتألق الرباعي في التقسيمة عبد الشافي زمالكاوي حتى 2024 رئيس إيسترن كومباني يكشف عن لاعبين تعاقد معهم الفريق.. وخطة التدعيم في يناير رابطة الأندية: الدرع الجديد للدوري سيُصمم في إنجلترا.. ومباراة الأهلي لن تؤجل
أخر الأخبار
شيرار يختار محمد صلاح ضمن أفضل 11 لاعبا بالدوري الإنجليزي حتى منتصف الموسم 4 دقيقة | الدوري الإنجليزي
مباشر افتتاح أمم إفريقيا – الكاميرون ضد بوركينا فاسو 5 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مران الزمالك - راحة لـ شيكابالا وغياب طارق حامد.. وتألق الرباعي في التقسيمة 7 دقيقة | مصر
تشكيل أمم إفريقيا – اختيارات نارية لـ الكاميرون.. وتراوري ومهاجم الداخلية السابق يقودان بوركينا فاسو 25 دقيقة | كأس الأمم الإفريقية 2021
عبد الشافي زمالكاوي حتى 2024 48 دقيقة | الدوري المصري
رئيس إيسترن كومباني يكشف عن لاعبين تعاقد معهم الفريق.. وخطة التدعيم في يناير 56 دقيقة | الدوري المصري
نهاية افتتاح كأس إفريقيا 2021 ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
مصدر بـ كاف لـ في الجول: عينة ثنائي المغرب إيجابية.. أسود الأطلس طلبوا إعادة المسحة لهذا السبب ساعة | كأس الأمم الإفريقية 2021
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 قرعة كأس الرابطة - تعرف على المجموعات ومواعيد المباريات 2 روجيه ميلا يهاجم مصر والمغرب: إذا لا يروا أنفسهم أفارقة فليذهبوا للعب في أوروبا 3 خبر في الجول - موقف الأهلي من التعاقد مع بنشرقي 4 قرعة كأس الرابطة المصرية.. الأهلي مع الإسماعيلي والزمالك ضد إنبي