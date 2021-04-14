رمضان صبحي: لازلت مشجعا لـ الأهلي وأفتقد جماهيره.. والعودة له ستكون عن طريق بيراميدز

الأربعاء، 14 أبريل 2021 - 19:35

كتب : FilGoal

رمضان صبحي - الأهلي - حرس الحدود

أكد رمضان صبحي لاعب بيراميدز ومنتخب مصر أنه لا يزال مشجعا للأهلي ناديه السابق.

وخلال استضافته ببرنامج "رامز عقله طار" عبر قناة إم بي سي مصر، وجه رامز جلال مقدم البرنامج عدة أسئلة لرمضان صبحي.

وكان السؤال الأول من رامز جلال لـ رمضان صبحي: "انت لسه أهلاوي".

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ليرد عليه رمضان قائلا: "أكيد".

وسأله رامز: "نفسك ترجع الأهلي".

وكان رد رمضان صبحي "أكيد بس يكون بموافقة بيراميدز".

وبعد ذلك طرح عليه سؤالا قائلا: "هل تفتقد جمهور الأهلي، وهل شعرت بالسعادة بهدف أفشة في نهائي إفريقيا".

وجاوب رمضان قائلا: "بالتأكيد أفتقد الجماهير الحمراء وشعرت بالسعادة مع هدف أفشة".

ثم كان السؤال الأخير وهو من سيشعر بالسعادة بعد أن تعرضت لذلك المقلب، ورد رمضان "شريف إكرامي وعبد الله السعيد".

وانتقل رمضان صبحي لصفوف بيراميدز بداية الموسم الحالي بعد نهاية إعارته من نادي هدرسفيلد تاون الإنجليزي للأهلي.

رمضان صبحي الأهلي بيراميدز
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