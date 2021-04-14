الأهلي يطالب اتحاد الكرة بتطبيق اللوائح المعتمدة لحسم لقب دوري الشباب

أعلن الأهلي موقفه النهائي بشأن المباراة الفاصلة ضد الزمالك على لقب دوري الجمهورية للاعبين مواليد 1999.

وأرسل الأهلي خطابا إلى اتحاد الكرة صباح اليوم الأربعاء، يخبره خلاله بموقف النادي من قرار الاتحاد بإقامة مباراة فاصلة لتحديد الفائز بدوري الشباب.

وطالب الأهلي في خطابه بتطبيق اللوائح المعتمدة والمعلنة للمسابقات المختلفة والمعايير المعتمدة في اللوائح المحلية والقارية في تنظيم المسابقات.

وجاء أيضا في الخبر الذي نشره الأهلي عبر موقع الرسمي: "اللوائح المحلية والقارية في تنظيم المسابقات تصب في مصلحة فريق الأهلي للشباب خاصة أن المواجهات المباشرة هو المعيار الأكثر عدالة ولا سيما أنه معتمد كمعيار أول محليا وقاريا في كل المسابقات".

وكان الأهلي فاز على الزمالك 2-1 في ختام بطولة الجمهورية ليتساوى الفريقان في النقاط مع تفوق الزمالك في فارق الأهداف، وتفوق الأهلي بالمواجهات المباشرة.