المصري لـ في الجول: التتويج بكأس مصر أولوية.. ونعلم إمكانيات طلائع الجيش جيدا

شدد محمد عبد الكريم المدرب العام لـ المصري البورسعيدي على أهمية كأس مصر للنادي موضحا أن التتويج باللقب أولوية للفريق.

ويستعد المصري للقاء طلائع الجيش في دور الـ 16 من كأس مصر غدا الخميس.

وقال عبد الكريم لـ FIlGoal.com: "الفوز على الجونة لم يكن سهلا بالنسبة لوضعهم الحالي ونتائجهم الأخيرة لكنه منحنا تقدما بجدول الترتيب وزيادة الحالة المعنوية قبل مواجهة طلائع الجيش في كأس مصر".

وبفضل الفوز على الجونة ارتقى المصري إلى وصافة جدول ترتيب الدوري المصري.

وأضاف عن اللقاء المرتقب "نستعد لمواجهة الكأس رغم الأجواء الرمضانية إلا أننا بدأنا الاستعداد بشكل قوي خاصة وأننا نضع كأس مصر أولوية للفوز بها، لما لا في ظل القوام الجيد الذي يمتلكه الفريق ودعم الجمهور الكبير".

وواصل "المواجهات القادمة كلها في غاية الصعوبة نظرا لقوة مباريات الدوري ولا يوجد مواجهات محسومة أو مضمونة، الصراع قوي في كافة المراكز ونأمل في استمرار النتائج الجيدة".

وأتم "الفريق حصل على راحة سلبية وبدأنا الاستعداد للقاء لطلائع، التقينا منذ أيام قليلة في الدوري ونعلم إمكانيتهم الفنية والبدنية جيدا وسنواصل العمل لتخطي دور الـ 16".

وتفوق المصري في لقاء الجولة الـ 17 من الدوري المصري على طلائع الجيش بهدف عمر كمال من ركلة جزاء.

وكان المصري قد استهل مشواره في كأس مصر بالفوز على المنصورة بثلاثية دون مقابل.