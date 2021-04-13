مؤتمر ليلة الأبطال – زيدان: أتينا إلى أنفيلد للفوز.. ولا أعلم إن كان كلوب مناسبا لريال مدريد

الثلاثاء، 13 أبريل 2021 - 20:35

كتب : FilGoal

زين الدين زيدان - ريال مدريد

قال زيدن الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن فريقه جاء إلى ملعب أنفيلد معقل ليفربول من أجل الفوز مجددا للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول غدا الأربعاء لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز في إسبانيا بثلاثة أهداف لهدف.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء: "نعلم قيمة المباراة التي سنلعبها سنحاول الدفاع والهجوم بشكل جيد كفريق واحد".

أخبار متعلقة
مؤتمر جوارديولا: لن ندافع في ألمانيا.. ذاهبون لتحقيق الانتصار لوك شاو: أضحك كثيرا عندما يشبهوني بروبرتو كارلوس مؤتمر كلوب: ليس لدينا الكثير لنخسره أمام ريال مدريد.. لو تجاهلنا الدفاع سنُعاقب

وتابع "بالتأكيد ستكون مباراة صعبة لكننا سنواصل ما نفعله ونريد أن نلعب بشكل جيد".

وعن التفكير في الفوز بالبطولة قال: "نحن لا نفكر في الفوز بالبطولة سواء الدوري الإسباني أو دوري الأبطال نفكر فقط في كل مباراة نخوضها وما يدور في ذهننا هو مواجهة ليفربول فقط".

وشدد المدرب الفرنسي "أتينا إلى أنفيلد للفوز ولا نفكر في الإرهاق ولم نتحدث عن ذلك في لقاء الذهاب ولم نتحدث أيضا بعد الكلاسيكو وعلينا الاعتياد على تلك الأمور".

وأردف "الجانب الذهني والبدني لدينا رائع ونريد تقديم مباراة رائعة نريد الفوز للتأهل للدور التالي".

وأكمل زيدان "أعرف أن جدول المباريات مزدحم ومعقد ولكن هذا موسم نادر ولن نستطيع تغيير ذلك لذلك علينا التعافي فقط بشكل جيد وأن نستمر بالقتال حتى مع وجود الإصابات".

وبسؤاله عن إمكانية تدريب يورجن كلوب مدرب ليفربول لريال مدريد وهل يرى المدرب الألماني مناسبا لناديه قال زيدان: "لا أعلم إن كان سيكون مناسبا لريال مدريد لكنه الآن مدرب لليفربول وأنا مدرب لريال مدريد".

ريال مدريد ليفربول زيدان ليلة الأبطال
نرشح لكم
مباشر دوري الأبطال - بايرن ميونيخ ضد فياريال مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد ضد تشيلسي تشكيل دوري الأبطال – بايرن بالقوة الضاربة.. وفياريال يحتفظ بقوامه من الذهاب تشكيل تشيلسي – خطة هجومية ومفاجأة في الوسط أمام ريال مدريد تشكيل ريال مدريد – ناتشو يعوض ميليتاو أمام تشيلسي عودة نجم دفاع مانشستر سيتي مؤتمر كلوب: هذا ما أتوقعه من بنفيكا.. وتعلمنا من درس إنتر كاسيميرو: قدمنا أفضل مباراة لنا في الذهاب ضد تشيلسي.. والإياب سيكون صعبا للغاية
أخر الأخبار
تشكيل فاركو - شكري نجيب وأحمد شريف يقودان الهجوم أمام الزمالك 3 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل الزمالك – سيد عبد الله وعمر السعيد وإسلام جابر أساسيون ضد فاركو 4 دقيقة | الدوري المصري
مباشر دوري الأبطال - بايرن ميونيخ ضد فياريال 8 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
مباشر دوري الأبطال - ريال مدريد ضد تشيلسي 24 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل دوري الأبطال – بايرن بالقوة الضاربة.. وفياريال يحتفظ بقوامه من الذهاب 32 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
تشكيل تشيلسي – خطة هجومية ومفاجأة في الوسط أمام ريال مدريد 40 دقيقة | دوري أبطال أوروبا
ذا أثليتك: اتفاق مبدئي بين مانشستر يونايتد وتين هاج.. وموعد الإعلان الرسمي 55 دقيقة | أوروبا
حلمي مشهور لـ في الجول: شوقي والحضري مستمران في جهاز منتخب مصر ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 في الجول يكشف المدربين الذين طرح اتحاد الكرة أسماءهم لخلافة كيروش 2 تقييم محمد صلاح أمام سيتي من الصحف الإنجليزية 3 رسائل نارية لـ مرتضى: سوف أفضح "الثلاثي المتمرد".. ولكم عبرة في انقلاب الجمهور على طارق وبنشرقي 4 الأكثر تأثيرا ورقم جديد.. ماذا قدم صلاح مع ليفربول أمام مانشستر سيتي