مؤتمر ليلة الأبطال – زيدان: أتينا إلى أنفيلد للفوز.. ولا أعلم إن كان كلوب مناسبا لريال مدريد

قال زيدن الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد إن فريقه جاء إلى ملعب أنفيلد معقل ليفربول من أجل الفوز مجددا للتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويحل ريال مدريد ضيفا على ليفربول غدا الأربعاء لملاقاته في إياب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا عقب الفوز في إسبانيا بثلاثة أهداف لهدف.

وقال زيدان في المؤتمر الصحفي الذي أقيم اليوم الثلاثاء: "نعلم قيمة المباراة التي سنلعبها سنحاول الدفاع والهجوم بشكل جيد كفريق واحد".

وتابع "بالتأكيد ستكون مباراة صعبة لكننا سنواصل ما نفعله ونريد أن نلعب بشكل جيد".

وعن التفكير في الفوز بالبطولة قال: "نحن لا نفكر في الفوز بالبطولة سواء الدوري الإسباني أو دوري الأبطال نفكر فقط في كل مباراة نخوضها وما يدور في ذهننا هو مواجهة ليفربول فقط".

وشدد المدرب الفرنسي "أتينا إلى أنفيلد للفوز ولا نفكر في الإرهاق ولم نتحدث عن ذلك في لقاء الذهاب ولم نتحدث أيضا بعد الكلاسيكو وعلينا الاعتياد على تلك الأمور".

وأردف "الجانب الذهني والبدني لدينا رائع ونريد تقديم مباراة رائعة نريد الفوز للتأهل للدور التالي".

وأكمل زيدان "أعرف أن جدول المباريات مزدحم ومعقد ولكن هذا موسم نادر ولن نستطيع تغيير ذلك لذلك علينا التعافي فقط بشكل جيد وأن نستمر بالقتال حتى مع وجود الإصابات".

وبسؤاله عن إمكانية تدريب يورجن كلوب مدرب ليفربول لريال مدريد وهل يرى المدرب الألماني مناسبا لناديه قال زيدان: "لا أعلم إن كان سيكون مناسبا لريال مدريد لكنه الآن مدرب لليفربول وأنا مدرب لريال مدريد".