الانتصارات مستمرة.. وست بروميتش يضرب ساوثامبتون بثلاثية وبرايتون يعطل إيفرتون

واصل وست بروميتش ألبيون انتصاراته في الدوري الإنجليزي وفاز على ساوثامبتون بثلاثية دون رد، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الـ31 من المسابقة.

وحقق وست بروميتش الفوز الثاني على التوالي بعد الانتصار السابق على تشيلسي بخماسية.

تقدم وست بروميتش عن طريق ماتياس بيريرا في الدقيقة 32 من ركلة جزاء، ثم أضاف ماتيو فيليبس الهدف الثاني في الدقيقة 35.

قبل أن يختتم كالوم روبينسون ثلاثية البجعات في الدقيقة 69.

وفي الوقت بدلا من الضائع أهدر جيمس وارد براوس نجم ساوثامبتون ركلة جزاء.

ليرتفع رصيد وست بروميتش إلى النقطة 24 في المركز الـ19 وقبل الأخير، وبفارق نقطتين عن فولام صاحب المركز الـ18 ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.

بينما تجمد رصيد ساوثامبتون عند النقطة 36 في المركز الـ14.

في مباراة أخرى تعثر إيفرتون أمام برايتون وتعادل سلبيا خارج ملعبه.

التعادل رفع رصيد برايتون إلى النقطة 33 في المركز الـ15 بجدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بينما وصل إيفرتون إلى النقطة 48 في المركز الثامن، بفارق نقطة عن توتنام صاحب المركز السابع ولا يزال يتبقى له مباراة مؤجلة.