مران الزمالك - كارتيرون يشد من أزر اللاعبين.. ومشاركة عاشور

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 12:35

كتب : إبراهيم رمضان

مران الزمالك

شدد باتريس كارتيرون مدرب الزمالك للاعبي الفريق على قدرتهم على التتويج بثنائية الدوري وكأس مصر في الموسم الجاري، وفقا لما ذكره موقع النادي.

وعقد الفرنسي جلسة مطولة مع اللاعبين قبل انطلاق مران الإثنين، وطالبهم بغلق الملف الإفريقي بعدما ودع الفريق دوري أبطال إفريقيا.

وشارك الثنائي أحمد عيد وإمام عاشور في المران الجماعي بقرار من كارتيرون.

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ويستعد الفارس الأبيض لمواجهة حرس الحدود يوم الأربعاء في دور الـ32 لكأس مصر.

وبعدها بأربعة أيام يستضيف الأهلي في لقاء القمة المرتقب والمؤجل من الجولة الرابعة للدوري المصري الممتاز.

ويتصدر الزمالك ترتيب الدوري ورصيده 33 نقطة مبتعدا عن الأهلي الرابع بفارق 6 نقاط.

وخاض الزمالك 3 مباريات أكثر من الأهلي.

الزمالك كارتيرون
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