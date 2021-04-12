رفعت: لا أفهم الحكام؟ أتعرض لضرب بدون كرة ولا يحدث شيئا

الإثنين، 12 أبريل 2021 - 10:24

كتب : FilGoal

أحمد رفعت مع المصري أمام الإنتاج الحربي

أبدى أحمد رفعت لاعب المصري اعتراضه على حكم مباراة الفريق ضد الجونة يوم الأحد في لقاء حسمه الأول بهدف في الجولة 19 من الدوري المصري الممتاز.

أحمد رفعت

النادي : المصري

المصري

وقال رفعت عبر قناة أون تايم سبورتس:"أستغرب قرارات الحكام، هناك شرخ في قدمي على الأرجح. تعرضت للضرب أكثر من مرة، احتكاكات تستوجب الطرد".

وأضاف "كل مباراة نفس الأمر، الضرب بدون كرة، والأمر يمر بشكل عادي".

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وارتقى المصري لوصافة الدوري بعدما رفع رصيده إلى 29 نقطة مبتعدا بأربع نقاط عن الزمالك المتصدر وخاض الأول 4 مباريات أكثر من الأخير.

ويلعب المصري ضد طلائع الجيش يوم الخميس في ربع نهائي كأس مصر.

وشارك رفعت (27 عاما) في 17 مباراة مع المصري في الموسم الجاري وسجل 4 أهداف وأرسل 4 تمريرات حاسمة.

أحمد رفعت المصري
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