انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(3) الرجاء
الأحد، 11 أبريل 2021 - 20:42
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الرجاء المغربي في الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.
أحمد فتحي
النادي : بيراميدز
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نهاية المباراة بفوز الرجاء بثلاثية دون رد
ق 76: هدف ثالث للرجاء عن طريق سفيان رحيمي
ق 70: نزول الجباس ومحمود حمادة وإريك تراوري بدلا من جون انطوي ونبيل عماد وعبد الله السعيد
ق 60: تسديدة قوية من السعيد والحارس يبعدها
نهاية الشوط الأول بتقدم الرجاء بهدفين دون رد
ق 41: هدف ثاني للرجاء عن طريق بين مالونجو
ق 26: تسديدة قوية من رمضان صبحي تمر جوار المرمى
ق 18: فاروق يهدر التعادل
ق 15: هدف أول للرجاء عن طريق فابريس نجوما
انطلاق المباراة
بدر بانون مدافع الأهلي وحميد أحداد مهاجم الزمالك يساندان الرجاء من ملعب المباراة