انتهت في الكونفدرالية - بيراميدز (0)-(3) الرجاء

الأحد، 11 أبريل 2021 - 20:42

كتب : FilGoal

بيراميدز - نكانا

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة بيراميدز ضد الرجاء المغربي في الجولة الرابعة من مجموعات الكونفدرالية الإفريقية.

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نهاية المباراة بفوز الرجاء بثلاثية دون رد

ق 76: هدف ثالث للرجاء عن طريق سفيان رحيمي

ق 70: نزول الجباس ومحمود حمادة وإريك تراوري بدلا من جون انطوي ونبيل عماد وعبد الله السعيد

ق 60: تسديدة قوية من السعيد والحارس يبعدها

نهاية الشوط الأول بتقدم الرجاء بهدفين دون رد

ق 41: هدف ثاني للرجاء عن طريق بين مالونجو

ق 26: تسديدة قوية من رمضان صبحي تمر جوار المرمى

ق 18: فاروق يهدر التعادل

ق 15: هدف أول للرجاء عن طريق فابريس نجوما

انطلاق المباراة

بدر بانون مدافع الأهلي وحميد أحداد مهاجم الزمالك يساندان الرجاء من ملعب المباراة

بيراميدز الرجاء المغربي الكونفدرالية
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