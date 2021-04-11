انتهت الدوري الإنجليزي - شيفيلد (0)-(3) أرسنال.. فوز هام للمدفعجية

الأحد، 11 أبريل 2021 - 20:13

كتب : FilGoal

ألكسندر لاكازيت - أرسنال - توتنام

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة شيفيلد يونايتد ضد أرسنال في الجولة الـ31 من الدوري الإنجليزي.

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نهاية المباراة

ق. 83 جووول ثااالث. بينية رائعة من توماس بارتي إلى لاكازيت الذي انفرد وسجل في مرمى رامسديل.

ق. 80 محمد النني يشارك

ق. 70 جوووول ثاني بعد اختراق رائع من نيكولاس بيبي ثم تصويبة تصدى لها رامسديل، وتابعها مارتينيللي في المرمى مسجلا الثاني.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 33: جوووول لاكازيت والأول

انطلاق المباراة

أرسنال شيفيلد الدوري الإنجليزي
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