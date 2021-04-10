مباشر في الكلاسيكو - ريال مدريد (2) (1) برشلونة.. فرصة لا تضيع

السبت، 10 أبريل 2021 - 20:30

كتب : FilGoal

مودريتش - ميسي - ريال مدريد - برشلونة

يستقبل ريال مدريد غريمه برشلونة في ملعب ألفريدو دي ستيفانو، بالجولة 30 من الدوري الإسباني.

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ق.68 هدف مؤكد ضائع من ريال مدريد بعد تمريرة فينيسيوس الخلفية بالرأس نحو كروس الذي أخطأ المرمى بغرابة

ق.66 هجمة مرتدة خطيرة يقودها فينيسيوس لكن تمريرته قصيرة نحو بنزيمة، ليتم إبعادها إلى ركنية

ق.64 دخول سيرجي روبيرتو بدلا من بوسكيتس

ق.62 القائم يحرم ريال مدريد من الثالث بعد أن اصطدمت عرضية فينيسيوس بقدم أراوخو

ق.61 دخول ماركو أسينسيو بدلا من فالفيردي

ق.60 جووووووووووول برشلونة يسجل الهدف الأول عن طريق مينجيزا بعد عرضية جوردي ألبا

ق.57 تسديدة يسارية من بنزيمة تذهب بعيدة عن المرمى

بداية الشوط الثاني

دخول جريزمان بدلا من ديست في التغيير الأول لـ برشلونة

نهاية الشوط الأول

ق.+48 كورتوا ينقذ هدفا مؤكدا أمام ميسي في الثانية الأخيرة من الشوط

ق.+46 ميسي ينفذ ركلة ركنية مباشرة وترتد من القائم

ق.43 خروج لوكاس فاسكيز ودخول ألفارو أودريوزولا في تغيير اضطراري أول لـ ريال مدريد

ق.35 فالفيردي يسدد على القائم ولوكاس فاسكيز يتابع بتسديدة أخرى يتصدى لها تير شتيجن بأعجوبة

ق.34 ديمبيلي يهدر هدفا مؤكدا في منطقة الجزاء بعد ان أخطأ التسديد

ق.28 جوووووووووووول كروس يسجل الثاني من ركلة حرة مباشرة اصطدمت بـ ديست وألبا وسكنت الشباك

ق.24 بنزيمة ينفذ ركلة حرة مباشرةر لكنها تمر أعلى العارضة

ق.13 جوووووووووووول بنزيمة يفتتح التسجيل بكعب القدم بشكل رائع بعد عرضية لوكاس فاسكيز

ق.10 عرضية خطيرة من جوردي ألبا يبعدها كورتوا في اللحظة الأخيرة قبل أن تصل لـ عثمان ديمبيلي

ق.6 استحواذ لـ برشلونة

بداية المباراة

بداية المباراة بعد نصف ساعة

ريال مدريد برشلونة في إسبانيا في الكلاسيكو
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